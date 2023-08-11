Baydöner, 15 - 16 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak

Halka arz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafında onaylanan Baydöner Restoranları AŞ’nin talep toplama tarihleri belli oldu.

Şirketin 70 milyon TL olan sermayesinin 84 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Ferudun Tunçer’e ait 2 milyon TL ve Levent Yılmaz’a ait 2 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere, toplam 18 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 21 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Türkiye ve Irak’ta 110’un üzerinde şube ile hizmet vereren Baydöner Restoranları, 15-16 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.