BAYEGAN, sürdürülebilir üretim gücünü ve yenilikçi ürün portföyünü K-Fair 2025 ile küresel arenaya taşıdı

Türkiye’nin küresel petrokimya markası BAYEGAN ve üretim iştiraki BYCHEM, 8–15 Ekim 2025 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen K-Fair 2025’e 6. kez katıldı.

Sektörün geleceğini şekillendiren bu uluslararası buluşmada BAYEGAN; küresel pazarlara erişim gücü, çevik ve çözüm odaklı iş yapış biçimi, güvene dayalı iş birlikleri ve müşteriye özel esnek çözümler geliştirme kabiliyetiyle dikkat çekti. Üretimden tedarik zincirine uzanan entegre yapısı, geniş dağıtım ve depolama ağıyla desteklenen güçlü lojistik kapasitesi sayesinde BAYEGAN, sürdürülebilir üretim gücünü ve inovatif yaklaşımını uluslararası arenada ortaya koydu.

Plastik ve kauçuk endüstrisinin 3 yılda bir gerçekleştirilen en prestijli fuarı K-Fair’e yaklaşık 70 ülkeden 3. 275 firma katıldı. Dünyanın dört bir yanından 175.000'den fazla kişinin ziyaret ettiği fuarda, bu yıl iklim koruma, döngüsel ekonomi ve dijitalleşme temaları öne çıktı.

5 kıta ve 120 ülkede faaliyet gösteren, 3.000’in üzerinde iş ortağı bulunan BAYEGAN, üretim iştiraki BYCHEM ile katıldığı fuarda Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen yerli üretim yatırımları, performans kimyasallarındaki Ar-Ge gücü ve geleceğe yön veren çevre dostu ürünleri ile öne çıkarak Türkiye’nin inovatif üretim gücünü, sektörü bir araya getiren uluslararası arenada temsil etti.

Burcu Olcay Üstüner: Ekiplerimizle 8 günde 1.000’in üzerinde ziyaretçi ve iş ortağımızla bir araya geldik

BAYEGAN CEO’su Burcu Olcay Üstüner, fuar katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl 6. kez katıldığımız K Fair 2025’te, 8 günde 70 farklı ülkeden 1.000’in üzerinde ziyaretçi ve iş ortağımızla bir araya gelmenin gururunu yaşadık. Bu platformda ülkemizi temsil etmek, hem bizim hem de Türk sanayisi için büyük bir onur. BAYEGAN’ın küresel pazarlara erişim gücü, çevik iş yapış biçimi, ortaklık temelli güvene dayalı iş birlikleri, müşteriye özel esnek çözümler sunma kabiliyetimiz, hem dağıtım gücümüz hem de üretici kimliğimiz, depolama ve servis ağımız, zengin ürün gamımız ile sektörde katma değer yaratıyoruz.

Bu yılki katılımımıza ayrı bir anlam katan en önemli unsur ise tamamen yerli mühendislik gücümüzle geliştirilen BYFLEXX® TPU markamızın dünya lansmanını K-Fair 2025’te gerçekleştirmiş olmamız. Bu adım, yalnızca BAYEGAN’ın vizyonunu değil, aynı zamanda ülkemizin sanayi alanındaki ilerlemesini de simgeleyen bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

Müşterilerinden gördükleri yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Üstüner, şöyle devam etti: “Etkinlik boyunca mevcut ve potansiyel iş ortaklarımızla iş birliği, ortak proje ve büyüme planlarımızı değerlendirdik. Küresel ölçekteki erişim ağımız ve müşteriye özel esnek çözümler üretme kabiliyetimiz, bizi iş ortaklarımız için güvenilir bir tercih haline getiriyor. Bu doğrultuda aldığımız değerli geri bildirimler, yatırımlarımıza kararlılıkla devam etmemiz için bizlere güçlü bir motivasyon sağladı. Katılım sağlayan tüm müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve emeği geçen ekibimize teşekkür ederiz.”

K-Fair’de dünya lansmanı yapılan “geleceğin malzemesi”, Türkiye’nin sanayi gücünü gösterdi

Şirket üst yönetiminin de katıldığı K-Fair 2025’te, petrokimya sektöründeki ticari ve üretici kimliğiyle yerini alan BAYEGAN, iş ortakları ve müşterileriyle yeni iş fırsatlarını değerlendirirken, sürdürülebilir üretim anlayışını küresel değer zincirine entegre edecek yeni fırsatların temellerini attı. Şirketin döngüsel ekonomi ilkeleriyle uyumlu üretim anlayışı ve ileri teknolojiye dayalı çözümleri, sürdürülebilirlik vizyonunun güçlü bir göstergesi olarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

BAYEGAN’ın K-Fair 2025 katılımının merkezinde, Türkiye’nin sanayi dönüşümünü simgeleyen güçlü bir adım yer aldı. Şirket, yerli üretimle sanayinin dışa bağımlılığını azaltma ve ülkemizin küresel rekabet gücünü artırma vizyonu doğrultusunda, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tesisinde üretilen Termoplastik Poliüretan markası BYFLEXX® TPU’nun dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Yüksek dayanıklılığı, esnekliği ve %100 geri dönüştürülebilir yapısıyla dikkati çeken BYFLEXX® TPU; otomotiv, medikal, ayakkabı, kablo, boru ve ambalaj gibi birçok endüstride “geleceğin malzemesi” olarak konumlanıyor. İlk siparişleri de fuarda alınan BYFLEXX® TPU serisinin dünya lansmanı ile Türkiye’nin sanayi gücü de K-Fair 2025’te öne çıktı.

BAYEGAN standında, BYFLEXX® TPU’nun yanı sıra TPU üretiminde hammadde olarak da kullanılan ve poliüretan sektörü için kritik bir hammadde olan Polyester Polyol, otomotiv ve mobilya gibi sektörlere yönelik yüksek mukavemetli Adhesive (endüstriyel yapıştırıcı) çözümleri ve polimerlere esneklik kazandıran Plastifiyan ürün grupları da sergilendi. Performans kimyasalları alanında geliştirilen bu çözümler, BAYEGAN’ın sürdürülebilir, çevre dostu ve yüksek katma değerli üretim yaklaşımının birer yansıması olarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Stratejik ortak Tasnee ile aynı çatı altında

Fuar süresince çok sayıda yerli ve yabancı müşteri buluşması gerçekleştiren BAYEGAN, ayrıca, Suudi Arabistan’ın öncü petrokimya üreticisi ve Türkiye’deki ilk ve tek distribütörü Tasnee ile de fuarda aynı çatı altında yer alarak küresel iş birliğini güçlendirdi.

Teknolojiyi iş süreçlerinin merkezine yerleştiren BAYEGAN, dijital dönüşüm odaklı yaklaşımıyla hem fuar deneyimini hem de müşteri etkileşimini bir üst seviyeye taşıdı.