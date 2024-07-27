Bayegan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teşekkür belgesi

Yüksek teknoloji ve katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin avantajlarını pekiştirirken ülkeyi yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline getirmeyi amaçlayan "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılışını yaptığı program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtım öncesinde en yüksek yatırım yapan 10 firmaya teşekkür belgesi verdi. Bayegan, Polipropilen Üretim Tesisi Yatırımı ile teşekkür belgesi alan 10 şirketten birisi oldu.

“Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacağız”

Bayegan Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Bayegan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığı teşekkür belgesine ilişkin şunları söyledi: “Yüksek teknolojiye dayalı yatırımları daha fazla ülkemize çekmek konusunda istekliyiz. Hatay’da kuracağımız entegre polipropilen tesisinde, hammadde işleme teknolojileri ve değer odaklı enerji çözümleri ile propan dehidrojenasyon (PDH) ve polipropilen (PP) üniteleri kullanacağız. Bayegan olarak bu yatırımımızla Türkiye'deki yüksek kaliteli polimerlere olan talebi karşılamak ve ülkemizin polimer ithalatına olan bağımlılığını azaltmak üzere önemli bir adım atmış olacağız.” dedi.

Türkiye, dünyanın en büyük ikinci polipropilen ithalatçısı

Türkiye’nin, Çin'den sonra yıllık 2 milyon ila 2,5 milyon ton pazar büyüklüğüyle dünyada en büyük ikinci polipropilen ithalatçısı olduğuna dikkat çeken Bayegan, polipropilenin birçok endüstri için hayati bir ürün olarak küresel boyutta artan bir talebe sahip olduğunu vurguladı. Bayegan, devamında şunları kaydetti: “Planlamamızda, sürdürülebilir girişim vizyonumuza uygun olarak, yatırımımızda yer alan tüm bileşenlerin kapsamlı ve sorunsuz entegrasyonunu sağlayacağız. Her aşamada kalite ve verimlilik açısından en yüksek standartlara uymaya kararlıyız ve gelecekteki çabalarımız için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlıyoruz.”

Tesisin yıllık üretim kapasitesi 450 bin ton

Türkiye’nin en büyük polipropilen distribütörlerinden birisi olarak Bayegan bu yatırımıyla mevcut işini geliştirme ve bölgedeki tedarik zinciri verimliliği ve esnekliğine katkıda bulunma hedefi taşıyor.

Bayegan’ın Hatay’da hayata geçireceği yatırımı ile Türkiye’nin yüzde 95 oranında dışa bağımlı olduğu petrokimya ürünü polipropileni By Polimer üretecek. Tesis, yıllık 450 bin ton polipropilen üretim kapasitesine sahip olacak. Bu miktar, Türkiye'nin polipropilen talebinin yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor ve bunun da 500 milyon dolarlık olumlu bir ticaret dengesi yaratması bekleniyor.