Bayer, Türkiye’de sağlık ve tarım alanındaki girişimlerin haritasını güncelledi

İki yılda bir güncellenen haritaya, sağlık alanındaki girişimlerin yanı sıra bu yıl ilk kez tarım alanındaki girişimler de dahil edildi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından Türkiye’deki girişimciler tarafından kurulan 125 startup şirketi haritada yerini aldı.

2024 Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası; telesağlıktan hastane ve eczane çözümlerine, akıllı tarım ve makine teknolojilerinden yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerine kadar sağlık ve tarımla ilgili birçok alt başlığı içeriyor.

Haritada sağlık alanında telesağlık, hastane ve eczane çözümleri, biyoteknoloji, ruh sağlığı, kolay tanı ve erken teşhis, giyilebilir teknoloji ve IoT dahil olmak üzere 9 farklı kategoride gruplandırılmış 82 girişim; tarım alanında ise akıllı tarım ve makine teknolojileri, çevresel sürdürülebilirlik, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri olmak üzere 6 kategoride 43 girişim yer alıyor.

7 yıldır düzenlediği G4A Girişim Hızlandırma Programı kapsamında hibe, mentorluk, eğitim desteği ve iş birliği imkânlarıyla Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine 6,5 milyon TL katkı sunan Bayer’in güncellediği haritada, G4A Programı’na sağlık ve tarım alanında seçilip çalışmalarına devam eden 33 girişim de bulunuyor.

İletişim desteği verilecek

Bayer, sosyal medya hesaplarında, çeşitli mecra ve platformlarda “Türkiye Dijital Sağlık ve Tarım Girişimleri Haritası”nı paylaşarak startup’lara iletişim desteği sağlayacak.

Haritada yer alan girişimlerin tam listesine bayer.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilir.