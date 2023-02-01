Bayer, Türkiye’de tarım ürünleri üretimini artırıyor

Türkiye’de tarım ürünleri tesisi bulunan Bayer, üretim faaliyetlerini büyüterek Türkiye’den mısır tohumu ve bitki koruma ürünleri ihracatını artıracağını açıkladı. Şirket, Kocaeli Gebze’deki ve Bursa Mustafakemalpaşa’daki tarım ürünleri tesislerindeki üretimini önemli ölçüde yükseltecek.

Bayer, 1966 yılından bu yana faaliyette olan ve üretimi 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen Gebze bitki koruma ürünleri fabrikasının kapasite kullanımını yüzde 50 oranında artıracak. Şirket, artan üretim ile yeni dış pazarlara açılmayı ve Türkiye’den bitki koruma ürünleri ihracatını yükseltmeyi amaçlıyor.

Bayer ayrıca 1990 yılından beri faaliyet gösteren ve Avrupa’daki 6 önemli tesisinden biri olan Bursa Mustafakemalpaşa’daki DEKALB mısır tohumu fabrikasının alanını 54 bin metrekareden 87 bin metrekareye genişletti. Bu yatırımla, kısa ve orta vadede tohum üretimi kapasitesinin yüzde 50 artırılması ve böylece Türkiye’den Avrupa ile Orta Asya pazarlarına daha fazla tohum tedarikinin sağlanması hedefleniyor.

“2022’de Türkiye’den 180 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdik”

Konuya ilişkin açıklama yapa Bayer Tarım Ürünleri Türkiye Ülke Müdürü Onur Çamili, “Türkiye Bayer açısından çok önemli bir tarım ülkesi. Buradaki üretim tesislerimiz küresel düzeyde teknolojiye ve çevresel standartlara sahip. Türkiye’deki tarım ürünleri fabrikalarımızı büyüterek hem ülkemizdeki varlığımızı güçlendirecek hem de buradan yaptığımız ihracatı yükselteceğiz. 2022 yılında Türkiye’den toplamda 180 milyon TL’lik tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdik. Bu rakamı daha yukarı taşıyarak, Türkiye’nin bölgesel üretim üssü olma hedefine katkımızı da pekiştirmek istiyoruz.”