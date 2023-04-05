Bayer'den, Ukrayna'ya 60 milyon euro yatırım
Almanya merkezli Bayer, Ukrayna'da mısır tohumu üretim tesisine 60 milyon euro yatırım yapma kararı aldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bayer, Ukrayna'nın Pochuiky kentindeki mısır tohumu üretim tesisi için 60 milyon euro yatırım kararı aldı.
Alman tarım ve ilaç şirketi, yatırımın yeni bir tohum kurutucu, tarımsal alan ekipmanı, depolama tesisleri ve iki yeni bomba sığınağı içerdiğini açıkladı.
2018 yılında açılışı yapılan fabrikada yaklaşık 100 devamlı ve 250-300 civarında mevsimlik işçi çalışıyor.