Bayer’in menopoz ilacı yolda

Alman ilaç devi Bayer, menopoz dönemindeki en yaygın şikayetlerden biri olan sıcak basmalarına yönelik yeni ilacına onay başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Şirket salı günü yaptığı açıklamada, menopoz şikayetlerine yönelik günlük hapının üçüncü geç aşama deneylerinin sıcak basmalarını hafiflettiğini göstermesinin ardından menopoz ilacı için ruhsatlandırma onayı için başvuru yapacağını duyurdu.

Üçüncü aşama deneylerdeki bulguların oral yolla alınan elinzanetant ilacın etkinliğini ve uzun vadeli güvenliğini destekler nitelikte olduğu belirtiliyor.

Hormon içermeyen menopoz semptomları tedavilerinde Bayer, Japon rakibi Astella’nın gerisinde. Astella geçen yıl ABD ve Avrupalı ilaç otoritelerinden menopoz ilacı Veoza için onay almıştı.

Öte yandan Acer Therapeutics’in benzer bir ilacı 2. aşamada deneylerde sıcak basması şikayetinde etkili olamamıştı.