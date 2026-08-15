Bayern Münih'ten dev hisse satış hamlesi: 250 milyon Euro kazanacak

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Bayern Münih, futbol kulübünün ana şirketi FC Bayern München AG'de sahip olduğu yüzde 5'lik hisseyi, ısıtma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Viessmann'a devretmek için hazırlık yapıyor.

Der Spiegel'in haberine göre, satışın gerçekleşmesi halinde kulübün yaklaşık 250 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda Viessmann, Bayern Münih'te yüzde 8,33'er paya sahip Adidas, Audi ve Allianz'ın ardından kulübün dördüncü stratejik hissedarı konumuna gelecek.

Bayern Münih'in ana kulübü ise yüzde 70'lik çoğunluk hissesini korumayı sürdürecek. Kulüp tüzüğü de ana kulübün sahip olduğu payın yüzde 70'in altına inmesine izin vermiyor.

Viessmann dördüncü stratejik hissedar olacak

Bayern Münih'in 2021 yılında gerçekleştirilen genel kurulunda, kulübün şirket hisselerinin en az yüzde 75'ini elinde tutmasını öngören bir teklif gündeme taşınmış ancak gerekli çoğunluğa ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

Bu nedenle kulübün sahip olduğu yüzde 5'lik hissenin, üyelerin yeniden onayına ihtiyaç duyulmadan satışa çıkarılabileceği belirtiliyor.

Bayern Münih'in iş ortakları arasında 2018'den bu yana yer alan Viessmann, anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte kulübün dördüncü stratejik hissedarı olacak.

Alman kulübü, 2024/25 sezonunda 978,3 milyon Euro gelir elde ederek finansal açıdan da güçlü bir performans sergilemişti.

Hisse satışı için önceden sinyal

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeneß, Kasım 2025'te OMR Podcast'e verdiği röportajda, kulübün teorik olarak yüzde 5'lik hissesini üyelerin onayına gerek kalmadan satabileceğini ifade etmişti.

Hoeneß, yüzde 5'in üzerindeki bir hisse devrinin ise kulüp üyelerinin üçte ikisinin onayını gerektireceğini belirtmişti.

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen de olası bir yatırımda yalnızca sağlanacak finansal kaynağın değil, yatırımcının kulüple olan stratejik uyumunun da belirleyici olması gerektiğini söylemişti.

Dreesen ayrıca, yeni yatırımcının Bayern Münih'in değerleriyle ve kulübün "DNA'sıyla" örtüşmesinin büyük önem taşıdığını vurgulamıştı.