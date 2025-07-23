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Baykar ile Korean Air arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Baykar, Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air ile iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı.

Haber Merkezi
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Baykar ile Korean Air arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında düzenlenen törende iş birliği anlaşması, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Korean Air Genel Müdürü Kh Lee tarafından imzalandı.

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