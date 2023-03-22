Baykar Özel Endüstri Bölgesi'nin alanı 3. kez büyütüldü

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş İstanbul Özel Endüstri bölgesinin alanı genişletildi. 2019 yılı Ekim ayında alanı 18.2 hektar olarak belirlenen Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş İstanbul Özel Endüstri bölgesinin alanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 3. kez genişletildi.

Bundan önce 1 Nisan 2021 ve 1 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan eklemelerle endüstri bölgesinin alanı 50,1 hektara çıkarılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararı ile 49,7 hektarlık bir alan daha eklendi.

Böylece 18,2 hektar ile başlayan özel endüstri bölgesinin alanı son eklemeyle birlikte 100,7 hektara çıkarılmış oldu.

Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ilk ilan edildiğinde, Hadımköy İstanbul Caddesi ile Mercedes Bulvarı’nın kesiştiği bölgedeki 18.2 hektarlık alan tahsis edilmişti.

Ardından Kasım 2022’de Mercedes Bulvarının üst kısmında bir bölüm eklenerek toplam büyüklük 50,1 hektara çıkarılmıştı.

Yeni karar ile birlikte bu alana İstanbul-Çorlu Yolu ile Tekirdağ Çorlu Havaalanı arasında kalan 49.7 hektarlık alan ilave edilmiş oldu.

Genişleme kararını Sanayi Bakanlığı veriyor

Yürürlükteki 4737 sayılı Özel Endüstri Bölgeleri Kanunu, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen özel endüstri bölgelerinin alanlarının, Sanayi Bakanlığı tarafından genişletilebileceğini öngörüyor. Kanunun 3. Maddesi genişletilecek alanın ilan edilen alandan büyük olamayacağını hükme bağlıyordu. Ancak alan genişletilmesi birden fazla yapıldığı için yapılan genişletme faaliyeti, kanunda yer alan sınırlamadan etkilenmiyor.

Kanunun 3. Maddesinin ilgili bölümü şöyle: “Bakanlık, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması veya kurulu bölgelere ilave alan önerisinde bulunabilir. Bakanlıkça belirlenen alanlarda, Cumhurbaşkanınca endüstri bölgelerinin kurulmasına veya alan ilavesine izin verilebilir. Belirlenen alanların Cumhurbaşkanlığına sunulmasından önce yönetici şirketin kurulmuş olması zorunludur. Endüstri bölgelerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmî Gazetede yayımlanır. (Ek cümleler:20/10/2022-7419/2 md.) Ancak ilan edilen endüstri bölgesi alanından büyük olmamak kaydıyla bölgeye ilave edilecek alanlara Bakanlıkça karar verilir ve yeni sınırlar Resmî Gazete’de yayımlanır.”