BAYKAR, Samsun’a 400 dönümlük üretim üssü kuracak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, BAYKAR’ın Anadolu’daki ilk üretim üssünü Samsun’da kuracağını duyurdu. 400 dönümlük alanda özel endüstri bölgesi olarak inşa edilecek tesis, kente önemli bir sanayi yatırımı kazandıracak.

Takip Et

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, BAYKAR'ın Anadolu'daki ilk üretim üssünü, 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'da kuracağını açıkladı.

Chery, MKE gibi dev yatırımlarla gündeme gelen Samsun, şimdi de BAYKAR'ın 400 dönümlük alanda gerçekleştireceği yatırımla gündeme geldi. Başkan Halit Doğan, özel bir endüstri bölgesi ile yatırımın Samsun'da hayata geçeceğini ifade etti.

400 dönümlük özel endüstri bölgesi

Milli teknoloji hamlesinin mimarı BAYKAR'ın Samsun'daki yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı 'BAYKAR', Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Samsun'umuzun yüzyılı oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Haluk Bayraktar'a ve Selçuk Bayraktar'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'a ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve gazi şehir Samsun'umuza hayırlı olsun" dedi.

