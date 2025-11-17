Baymak yenilikçi çözümlerle kışa hazır

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kombi ihtiyacı yeniden artmış durumda. Enerji maliyetlerinin yükseldiği, tüketicilerin bütçelerini daha kontrollü yönetmeye çalıştığı bu dönemde Baymak, yüksek verimlilik sunan kombi ürün gamıyla dikkat çekiyor. 81 ilde satış yapan ve yaygın yetkili servis ağıyla kullanıcılarına kurulumdan satış sonrası hizmetlere kadar kapsamlı destek veren marka; tüketicilere yüksek verim, tasarruf ve konfor sunan ürünleriyle dikkat çekiyor.

Bu noktada Baymak Lunatec ve Baymak Duotec yoğuşmalı kombi modelleri öne çıkıyor. A sınıfı enerji verimliliği sunan Baymak Lunatec tam yoğuşmalı kombi modeli; premix yanma teknolojisiyle yüksek tasarruf sağlayan, kompakt tasarımı ve kullanıcı dostu kontrol paneli ile kolay kullanım sunan bir seçenek olarak konumlanıyor. Geniş kapasite aralığı sayesinde farklı konut tiplerinde ihtiyaçlara cevap verebilen Lunatec, 5 yıl garanti avantajıyla da güvenceyi bir üst seviyeye taşıyor. Baymak Duotec Compact tam yoğuşmalı kombi ise modern tasarımı, şık kontrol paneli ve kompakt yapısıyla estetik ve kullanım rahatlığını bir arada sunuyor. A sınıfı enerji verimliliği, premix yanma teknolojisi ile yüksek tasarruf sağlayan model, yeni nesil pompasıyla düşük elektrik tüketimini destekliyor. Geniş kapasite aralığıyla esnek kullanım imkanı sunan Duotec Compact, 3 yıl garantiyle satışa sunuluyor.

Tasarruf ve konfor bir arada

Evlerdeki ısıtma sisteminin kaliteli olması kadar verimli çalışması da soğuk kış aylarında konforu ve bütçeyi doğrudan etkiliyor. Modern ısıtma sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak oda termostatları ile kombilerin birlikte kullanılması da doğru ısıtma yöntemlerinin başında geliyor. İki cihazın sunduğu mükemmel çözüm ile hem evlerde ideal sıcaklık koşullarına günün her anında ulaşmak hem de enerji faturalarında tasarruf sağlamak mümkün.

Baymak Oda Termostatı ise her iki ürünün de performansını artırıyor. Oda termostatıyla birlikte kullanılan kombiler, gereksiz enerji tüketimini engelleyerek daha dengeli ve kontrollü ısıtma sağlıyor. Bu da hem konforu artırıyor hem de enerji tasarrufuna doğrudan katkı sunuyor. Baymak; kombileri ile senkronize şekilde ve kablosuz olarak çalışan ‘Logi S’ ve ‘Logi S Pro’ oda termostatlarını ürün portföyünde bulunduruyor. Dijital ekranlı ve 0,5 °C sıcaklık hassasiyeti kontrolü özelliğine sahip Baymak oda termostatları, mobil uygulama üzerinden uzaktan kombi kontrolüne imkan sağlıyor ve programlanabiliyor. Ayrıca dijital ekranlı ve 0,5 °C sıcaklık hassasiyeti kontrolü olan ürünler, 0,1 °C sıcaklık ölçüm hassasiyeti ve 5 -30 °C sıcaklık kontrol aralığına sahipler ve kullanıcıların tercihlerinde öne çıkıyor.