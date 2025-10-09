Baymak’tan geleceğin bilim insanlarına destek

İklimlendirme sektörünün global oyuncularından olan Baymak, topluma değer katma vizyonu çerçevesinde önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Baymak, bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocuk ve gençleri desteklemek amacıyla, BDR Thermea Vakfı’nın desteğiyle, FIRST® Vakfı iş birliğiyle yürütülecek projede, FIRST® Tech Challenge (FTC) ve FIRST® LEGO® League programlarının ana sponsoru olurken FIRST® Robotics Competition (FRC) programının ise Geleceğin Dostu Sponsoru oldu.

Bu kapsamda; Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan proje kapsamında, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için düzenlenen üç büyük bilim etkinliği desteklenecek. Baymak, Türkiye’de FIRST® programlarının yaygınlaştırılmasında önemli rol üstlenen Bilim Kahramanları Derneği ve Fikret Yüksel Eğitim Vakfı ile iş birliği yaparak gençlerin inovasyon, takım ruhu ve problem çözme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacak.

Üç büyük bilim etkinliğine 3 yıl boyunca destek

Bilim Kahramanları Derneği’nin yürüttüğü FIRST® LEGO® League, Fikret Yüksel Eğitim Vakfı’nın düzenlediği FIRST® Tech Challenge ve FIRST® Robotics Competition turnuvalarının ilki 2025 Kasım Ayı itibarıyla başlayacak ve turnuvalar 2026 yılının ilk yarısında Türkiye’nin farklı illerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle yalnızca çevre dostu teknolojilere değil, ülke için nitelikli insan kaynağına da yatırım yapmaya öncelik veren Baymak, yürütülen yeni sosyal sorumluluk projesi ile Baymak, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) programlarına üç yıl boyunca destek verecek.

Gençleri bilimle buluşturan güçlü bir iş birliği

FIRST® Vakfı tarafından geliştirilen programlar, 9 yaşından lise son sınıfa kadar olan gençlere mühendislik, kodlama ve yaratıcılığı bir araya getiren benzersiz bir öğrenme deneyimi sunuyor. Baymak, bu eğitim döneminde Fikret Yüksel Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen FIRST® Tech Challenge (FTC)’in Ana Sponsoru ve FIRST® Robotics Competition (FRC) programının ise Geleceğin Dostu Sponsoru rolünü üstlendi. Baymak’ın desteğiyle gerçekleştirilecek FTC Yerel Turnuvaları 1-2 ve 8-9 Kasım tarihlerinde, Türkiye Şampiyonası ise 13-14 Aralık’ta düzenlenecek. FRC Geleceğin Dostu Sponsorluk kapsamında ise Mart 2026’da yapılacak FIRST® Robotics Competition turnuvası desteklenecek.

Bilim Kahramanları Derneği tarafından yürütülen Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST® LEGO® League Challenge programı ise 9-16 yaş arasındaki çocukların bilimsel düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması becerilerini erken yaşta kazanmasına katkı sağlanacak. 2025-2026 “UNEARTHED™” sezonunda öğrenciler, arkeolojik keşifler ve geçmişin sırları temasıyla bilimin heyecan verici yönlerini deneyimleme fırsatı bulacaklar. Baymak’ın Ana Sponsor olduğu turnuvalar ise Şubat 2026’da başlayacak.

“Gençliğin potansiyeline de yatırım yapıyoruz”

Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, şunları söyledi: “Baymak olarak, çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünlerimizle enerji dönüşümüne liderlik ederken, toplumsal dönüşümün de bir parçası olmaya büyük önem veriyoruz. Bilimin, teknolojinin ve eğitimin gücüne inanıyoruz. BDR Thermea Vakfı’nın desteğiyle gençlerin bilim ve inovasyonla buluşmasını sağlayan bu projeyi hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin geleceği olan gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak, onlara 21. yüzyılın becerilerini kazandırmak ve sürdürülebilir bir toplumun temellerini birlikte atmak, Baymak’ın sosyal sorumluluk anlayışının merkezinde yer alıyor. Bilime ve eğitime yatırım yaparak Türkiye’nin nitelikli insan gücüne katkı sağlamak en büyük hedeflerimizden biri. Bu proje yalnızca kurumsal destekle sınırlı kalmayacak; çalışanlarımız da gönüllü olarak gençlere mentorluk yapacak, jüri üyelikleriyle turnuvalarda görev alacak. Böylece aynı zamanda çalışanlarımızın sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik ederek bilgi, deneyim ve motivasyonlarını toplumla paylaşılmasını destekliyoruz.”

BDR Thermea Group Hakkında

İklimlendirme sektörünün üç dev şirketi olan Baxi Group, De Dietrich ve Remeha Group'un 2009 yılında güçlerini birleştirmesiyle kurulan Hollanda Merkezli BDR Thermea Group, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Baxi, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappee ve Türkiye'deki tüketicilerinin yakından tanıdığı Baymak markalarını bünyesinde bulunduran 7 bin 750 çalışanlı grup, dünyada 12 Ar-Ge ve 15 üretim merkezine sahip. Akıllı iklimlendirme çözümleri ile sürdürülebilir geleceği daha yakına getirmeyi hedefleyen BDR Thermea Group, 2023 yılında yüzde 15'lik büyüme ile 2.3 milyar Euro ciroya ulaşmış durumda.

Baymak hakkında

55 yıllık köklü bir geçmişe sahip Baymak, İstanbul’da toplam 60.000 metrekare alan üzerinde, iki üretim üssü ile faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden olan Baymak’ın Türkiye genelinde, 600’ün üzerinde bayisi, 2100’den fazla satış noktası ve 300’ün üzerinde yetkili servis noktası bulunuyor. Yaklaşık 600 çalışanı ile her zaman ileri teknoloji ile üretim yapmayı hedefleyen Baymak, 2013 yılı itibariyle yüzde100 BDR Thermea Group şirketi haline gelmiş durumda. Baymak/BDR Thermea; ısıtma, soğutma, yenilenebilir enerji, su ısıtıcıları ve su teknolojisi kategorilerinde üretim, satış, ihracat ve ithalat yapıyor.