Baymak'tan kış öncesi kombi bakımı hatırlatması

Baymak, kış mevsimi yaklaşırken, kombi bakımının zamanında yapılmasının önemli olduğunu hatırlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, soğuk günlerdeki büyük ihtiyaçlardan 'kesintisiz ısınma' ve 'sıcak su', kombinin performansına bağlı değişiyor.

Zamanında yapılan bakım, hem beklenmedik arızaların önüne geçiyor hem de faturaların gereksiz yere kabarmasını engelliyor. Düzenli kontrol edilen kombi, daha güvenli, daha verimli ve daha uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor.

Şirketin yetkili servislerinin eylül ve ekimde gerçekleştirecekleri bakım hizmetleri sayesinde kombiler, kış boyu verimli şekilde kullanılabilecek.

Kombi bakımı, hem tasarruf hem konfor hem de uzun ömür için şart

Kombi bakımının 'yüksek faturaların önüne geçmesi', 'ani arızaları engellemesi', 'cihaz ömrünü uzatması' ve 'konfor sağlaması' bakımından gerekiyor.

Şirket, tüketicilerin ihtiyaçlarını düşünerek özel ek garanti, bakım ve servis paketleri sunuyor. 'Bakım paketi' kombinin rutin kontrollerini içeriyor.

'Servis paketi' ise ek garanti ve yıllık servis bakımını bir araya getiriyor. Paketler sayesinde kullanıcılar, yetkili servis güvencesiyle hizmet alırken, orijinal yedek parça temini konusunda da akıllarda soru işareti kalmıyor.

Yeni kombi alacak olanlar ya da halihazırda Baymak kombi sahibi kullanıcılar, bu paketlerden faydalanabiliyor. Detaylara şirketin internet sitesinden ve çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

'Güvenli ve hizmet garantili bakım için yetkili servisleri tercih edin'

Şirket, kombi bakımı için 'Kombinizin uzun ömürlü ve tasarruflu çalışması için yılda en az bir kez bakım yaptırın', 'Güvenli ve hizmet garantili bakım için yetkili servisleri tercih edin', 'Kombi bakım sürecinde yanma verimliliği, emniyet donanımları, elektriksel bağlantılar, su ve gaz basıncı ile sızdırmazlık gibi tüm kontrol adımlarının eksiksiz gerçekleştirildiğinden emin olun' ve 'Kombi bakımına ek olarak, 5 yılda bir ısıtma sisteminizin temizliğini yaptırarak verimliliğini koruyun' önerilerinde bulundu.

Baymak Ülke Servis Müdürü Özay Şen, kombi bakımında yetkili servislerin tercih edilmesinin önemini vurgulayarak, 'Yetkili servisler tarafından yapılan bakım ve kontroller, cihazın güvenli kullanımı açısından kritik öneme sahip.' ifadelerini kullandı.

"Isıtma sistem temizliği ihmal edilmemeli"

Isıtma sistem temizliğinin de ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Şen, aksi halde ısıtma sisteminin tam performansla çalışmaması ve ömrünün kısalmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti.