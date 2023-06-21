Bayram hediyeni İnci Gold’un uygulamasında kendin tasarla

SAMSUN/EKONOMİ

Bayram hazırlıklarına başlarken İnci Gold sayesinde şık ve zarif olmak artık daha kolay. Üstelik sevdiklerine kalıcı bir bayram hediyesi vermek isteyenler için de hediye seçmenin en renkli yolu ‘İnci Gold’ uygulamasında. Sevdikleriniz ve kendiniz için hem şık ve güzel hem de bütçeyi zorlamayan bir hediye düşünenler İnci Gold’un tasarımlarına yöneliyor. Her dönemin modası bilezikler, minimal ve şık yüzükler, modern tasarım küpeler, ister sade ister renkli bileklikler ve kolyeler sizin bayram şıklığınızı tamamlayan özel parçalar olacak.

1500 farklı model seçeneği sunuyor

İnci Gold’un sektöre öncülük ettiği dijital uygulaması, kullanıcılara tasarımlarını, kendi beğenilerine göre oluşturabilme imkânı da sağlıyor. Uygulama, 1500 ürünün taş ve altın rengini, ayarını, ölçüsünü tasarlayıp son halini çeşitli açılardan görerek satın alma fırsatı sunuyor. İnci Gold web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden kendi zevkine göre istediği renk ve deseni de tasarlayabiliyor. ‘İnci Gold’ uygulamasına Google Play Store ve App Store’dan ücretsiz ulaşmak mümkün.