Bayram öncesi lojistikte yoğunluk zirve yapıyor

Yaklaşan 9 günlük bayram tatili öncesi artan tüketim harcamaları, e-ticaret siparişleri ve perakende hareketliliği lojistik sektöründe operasyonel yoğunluğu önemli ölçüde artırdı. Özellikle gıda, hızlı tüketim ve online alışveriş tarafında yaşanan talep artışı; depolama, sevkiyat ve dağıtım süreçlerinde kapasite kullanımını kritik seviyelere taşırken, sektör genelinde operasyon hacimlerinde dikkat çekici bir büyüme yarattı.

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, bayram dönemlerinin tüketim ekonomisinin en hareketli süreçleri arasında yer aldığını belirterek, Kurban Bayramı 2024-2025 kıyaslamasında sipariş hacimlerinde yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını söyledi. Özellikle bayram öncesindeki son 3-4 günde teslimat yoğunluğunun maksimum seviyeye ulaştığını ifade eden Akça, son 48 saatin ise sevkiyat operasyonlarının zirve yaptığı dönem olduğunu vurguladı. Bayramın son haftasında operasyonel kapasitede yaklaşık yüzde 25 artış yaşandığını belirten Akça, özellikle gıda lojistiğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10, süt perakendesinde ise yüzde 15 seviyesinde büyüme görüldüğünü kaydetti.