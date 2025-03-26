Zühre yeni koleksiyonu Nev'i tanıttı

Bu bayramda şık ve konforlu bir görünüm arayanlar için Zühre Nev Koleksiyonu; nefes alabilen, ipeksi dokunuşlu premium kumaşlarla tasarlanmış elbise, tunik, ceket, takımlar ve etekleriyle her anınıza eşlik ediyor.

Bayram ve sonrası için ideal parçalar

Zühre Nev Koleksiyonu, bayram stilini tamamlayıp yaz aylarına taşıyan özel parçalarıyla dikkat çekiyor. Zarif trençkotlar, polivicson pardesüler, şık blazer ceketler, bluzlar, yelekler, tunikler, etekler, örme setler ile çok yönlü kombinler oluştururken, empirme elbiseler, doğal elyaflı takımlar ve yüzde 100 tencel denim parçalar yeni sezonun enerjisini gardırobunuza taşıyor. Bayramdan sonra da rahatlık ve şıklığı bir arada sunan tasarımlar, stilinizi her an tamamlıyor.

Zühre Nev Koleksiyonu; mavi, turkuaz, nar çiçeği, lila, menekşe ve asit sarı gibi canlı renklerle enerjinizi yükseltirken, haki, mint ve toprak tonları ile doğallığı stilinize taşıyor. Siyah ve beyaz kontrastları, klasik şıklık arayanlar için kusursuz bir seçenek sunuyor.