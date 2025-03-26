  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Zühre yeni koleksiyonu Nev'i tanıttı
Takip Et

Zühre yeni koleksiyonu Nev'i tanıttı

Zühre'nin yeni koleksiyonu “Nev”, bayram stilini doğallık, konfor ve sofistike şıklıkla tamamlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zühre yeni koleksiyonu Nev'i tanıttı
Takip Et

Bu bayramda şık ve konforlu bir görünüm arayanlar için Zühre Nev Koleksiyonu; nefes alabilen, ipeksi dokunuşlu premium kumaşlarla tasarlanmış elbise, tunik, ceket, takımlar ve etekleriyle her anınıza eşlik ediyor. 

Bayram ve sonrası için ideal parçalar

Zühre Nev Koleksiyonu, bayram stilini tamamlayıp yaz aylarına taşıyan özel parçalarıyla dikkat çekiyor. Zarif trençkotlar, polivicson pardesüler, şık blazer ceketler, bluzlar, yelekler, tunikler, etekler, örme setler ile çok yönlü kombinler oluştururken, empirme elbiseler, doğal elyaflı takımlar ve yüzde 100 tencel denim parçalar yeni sezonun enerjisini gardırobunuza taşıyor. Bayramdan sonra da rahatlık ve şıklığı bir arada sunan tasarımlar, stilinizi her an tamamlıyor.

Zühre Nev Koleksiyonu; mavi, turkuaz, nar çiçeği, lila, menekşe ve asit sarı gibi canlı renklerle enerjinizi yükseltirken, haki, mint ve toprak tonları ile doğallığı stilinize taşıyor. Siyah ve beyaz kontrastları, klasik şıklık arayanlar için kusursuz bir seçenek sunuyor.

"İngiltere Merkez Bankası faiz indirimini öne çekebilir""İngiltere Merkez Bankası faiz indirimini öne çekebilir"Küresel Ekonomi
Euro/dolar paritesi için 1,05 tahminiEuro/dolar paritesi için 1,05 tahminiFinans
Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir?Dezenflasyonun nedenleri ve ekonomiye etkileri nelerdir?Ekonomi

 

Şirket Haberleri
ASELSAN’ın üç kritik yatırımına Sanayi Bakanlığı'ndan teşvik! 2.244 kişilik yeni istihdam hedefi
ASELSAN’ın üç kritik yatırımına Sanayi Bakanlığı'ndan teşvik!
Türkiye Sigorta 2 milyar lira temettü dağıtacak
Türkiye Sigorta 2 milyar lira temettü dağıtacak
EMSAD’ın yeni başkanı Zafer Arabul oldu
EMSAD’ın yeni başkanı Zafer Arabul oldu
Türk tekstilinin ünlü firması iflas etti! Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
Türk tekstilinin ünlü firması iflas etti! Birçok ülkeye ihracat yapıyordu
Katay Makine, 4 kıtada 50 ülkeye ihracat yapıyor
Katay Makine, 4 kıtada 50 ülkeye ihracat yapıyor
Anadolu Grubu’nda Özilhan dönemi sona eriyor
Anadolu Grubu’nda Özilhan dönemi sona eriyor