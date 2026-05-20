Bayramda şehir dışına çıkacakların oranı %36 yolculuklarda ilk tercih kişisel araçlar

arabam.com’un 2.640 kullanıcının katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, 2026 Kurban Bayram tatiline ilişkin seyahat eğilimlerini ortaya koydu. Araştırmaya katılanların %36’sı Kurban Bayramı’nda şehir dışına çıkmayı planlıyor. Verilere göre Ramazan Bayramı'nda şehirde kalıp Kurban Bayramı'nda seyahat edeceğini söyleyenlerin oranı %19 ile dikkat çekiyor. Her iki bayramda da tatil rotası oluşturanların oranı %17 olurken, iki bayramda da yaşadığı şehirde kalacağını söyleyenlerin oranı %55 olarak kaydediliyor. Ramazan'da seyahat edip Kurban Bayramı'nı evinde geçireceklerin oranı %9 ile sınırlı kalıyor. Kurban Bayramı tatilinde seyahat edeceklerin %63’ü ise kendi aracıyla yollarda olacak.

Kurban Bayramı’nda seyahat tercihinde “uzun tatil” etkisi Ramazan Bayramı’nda seyahat etmeyip Kurban Bayramı’nda seyahat edeceğini belirten kullanıcılara bunun nedeni sorulduğunda %28 oranları ile “daha uzun tatil süresi” ve “memleket ve aile ziyareti için daha uygun dönem olması” şıkları ilk sırada yer alıyor. Katılımcıların %22’si yaz sezonuna denk gelmesini, %13’i ise açık hava ve tatil aktiviteleri için daha elverişli olmasını tercih nedeni olarak gösteriyor.

Bayram yolculuğunda ilk tercih yine karayolu Kurban Bayramı’nda seyahat etmeyi planlayan kullanıcıların tercihi ağırlıklı olarak karayolu oldu. Katılımcıların %63’ü yolculuğa kendi aracıyla çıkacağını belirtirken %14’ü uçak, %10’u otobüs, %7’si kiralık araç ve %7’si tren ile seyahat etmeyi planladığını belirtiyor. Veriler, bayram döneminde karayolu trafiğinde yoğunluk yaşanacağına işaret ediyor.

Bayramda gelenekler hala etkili Araştırmaya göre katılımcıların %48’i Kurban Bayramı’nı memleket / aile ziyaretiyle geçirmeyi planlıyor. Yanıtlayanların %18’i deniz / otel tatili, %14’ü yurt dışı tatili, %13’ü kültür / gastronomi turu planladığını belirtiyor. %7’lik bir kesim ise “diğer” seçeneğini belirtiyor. Sonuçlar, değişen seyahat alışkanlıklarına rağmen bayram dönemlerinde aile ziyaretlerinin önemini koruduğunu gösteriyor.

Kurban Bayramı’nda şehirde kalmayı tercih eden kullanıcılara sebepleri sorulduğunda ise %25’lik oranlar ile “artan seyahat maliyetleri” ile “Kurban Bayramı’nın organizasyon ve kurban süreci nedeniyle uygun olmadığı” seçenekleri işaretlendi. Katılımcıların %21’i tatil hakkını Ramazan Bayramı’nda kullanmış olduğunu belirtirken, %17’si yoğun trafik ve kalabalıktan kaçınmak istediğini belirtiyor. Katılımcıların %11’i ise diğer seçeneğini işaretliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan “Araştırmamız, kullanıcıların bayram dönemlerinde aile ziyaretlerini ve kendi araçlarıyla seyahat etmeyi önceliklendirdiğini gösteriyor. Özellikle Kurban Bayramı’nda karayolu kullanımının yüksek olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin yolculuk öncesinde araç bakımlarını yaptırmaları, trafik kurallarına dikkat etmeleri ve güvenli sürüş konusunda hassas davranmaları büyük önem taşıyor” açıklamasında bulundu.