Bayrampaşa depo alanını genişleten Metro Türkiye, operasyon kabiliyetini artırdı

Yeme içme sektörünün en yakın iş ortağı olma vizyonuyla 1990’dan beri ülkemizde faaliyet gösteren Metro Türkiye, 2023 yılında İzmir, Bodrum ve Alanya'da başlayan, 2024 yılında ise Ankara’da devam eden depo alanı genişletme çalışmalarına İstanbul’da 11 ilçeye sevkiyat sağlayan Bayrampaşa ile devam etti. Gerçekleştirilen yenileme ve genişletme çalışmaları kapsamında dağıtım hacmi 35 milyon TL yatırım ile günlük 90 tondan 150 tona ulaşan Bayrampaşa depo alanı, Metro Grup CEO'su Steffen Greubel’in de katıldığı törenle hizmete açıldı. Atılan bu yeni adımla Metro Türkiye, ülkemizde yeme içme sektörünün merkezi konumunda bulunan İstanbul’da operasyonel verimliliğini, ürün bulunurluğunu ve hizmet kalitesini daha da artırdı.

Açılışta yaptığı konuşmada Metro olarak bugün 30’dan fazla ülkede gıda hizmetleri endüstrisini ürün ve hizmetleriyle desteklediklerini hatırlatan Metro Grup CEO'su Steffen Greubel, “Metro Türkiye, ülkenin dinamik gıda hizmetleri sektörünün önemli bir iş ortağı olarak çalışıyor. İstanbul’daki gıda sevkiyatı kapasitemizi genişletmemiz ise müşterilerimize çok kanallı bir alışveriş deneyimi sunma stratejimizin önemli bir adımını oluşturuyor. İstanbul’daki deponun açılışı Metro Türkiye’nin müşterilerine sunduğu hizmeti daha da iyileştirmesini ve müşteri tabanını da genişletmesini sağlayacak” diye konuştu.

35 milyon TL’lik yeni yatırım

Müşterilerinin ihtiyacı olan ürün ve servisi en iyi şekilde ulaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Metro Türkiye CEO’su David Antunes ise “35 yıl önce Metro’nun bu ülkenin potansiyeline, zengin mutfağına ve gastronomi kültürüne inanması nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası perakendeciyiz. En başından beri hedefimiz, yeme içme sektörünün bir numaralı çözüm ortağı olmak. Bu hedef doğrultusunda bizi müşterilerimize daha da yakınlaştıracak, onların ihtiyaçlarını daha verimli, daha iyi karşılayabilmemizi sağlayacak adımlar atmaya ve Türkiye'deki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda Ankara’daki depo kapasitemizi üç katına çıkardık. Şimdi ise İstanbul’un Avrupa yakası için önemli bir merkez olan Bayrampaşa mağazamızda dondurulmuş gıda depolama alanımızı üç katına çıkardık, şarküteri depolamamızı iki katına çıkardık. Günlük gıda sevkiyatlarımızı ise 90 tondan 150 tona çıkararak artık 500 müşteri noktasına ulaşıyoruz. Bayrampaşa depomuzda gerçekleştirdiğimiz 35 milyon TL’lik yeni yatırım ile amacımız, büyüyen operasyonel kabiliyetimizle, bölgedeki yeme içme sektörüne daha iyi hizmet sağlayarak, gelişimine ivme kazandırmak’’ dedi.

11 ilçeye sevkiyat

Mağazalarını hem mağaza hem de depolama ve dağıtım alanı olarak kullanarak, operasyonlarını verimli hale getiren Metro Türkiye, yaklaşık 7.000 metrekare hacimle hizmet veren Bayrampaşa deposundan Bağcılar, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Sultanahmet, Nişantaşı, Beşiktaş, Levent, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler olmak üzere İstanbul’un 11 ilçesine sevkiyat hizmeti sağlıyor. Depo alanının yaklaşık 3.000 metrekaresinde gıda sevkiyatı operasyon alanı bulunan Metro Türkiye, yenileme çalışmaları sonucunda yaklaşık %70 oranında artış sağlayarak günlük 150 tona çıkan bir operasyon kapasitesine sahip oldu. Müşteri siparişlerinin hazırlandığı konsolidasyon alanında ise kapasiteyi, 75 tondan 150 tona çıkardı. Hizmet verdiği bölgedeki yeme içme sektörünün ihtiyaçlarından hareketle donuk ürün depolama alanında %100 büyüme gerçekleştirerek 116 paletten 417 palet kapasitesine ulaştı. Şarküteri depolama alanı ise 190 metrekareden 349 metrekareye yükseldi.