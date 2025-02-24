Bilgiçler Yapı, AKTİM Çarşı & Ofis projesinde kiralamalar için MaxSeos ile anlaştı

Bilgiçler Yapı’nın 2023 sonunda temelini attığı ve 130 milyon dolarlık yatırım bedeliyle hayata geçirilen AKTİM Çarşı&Ofis Projesi’nde Eylül ayında teslimler başlıyor. 338 bağımsız bölümden oluşan projede, dükkân ve ofislerin yüzde 60’ı satıldı. Satış haricinde kiralamaya açılacak olan dükkanlar ve ofisler için gayrimenkul kiralama firması MaxSeos ile anlaşmaya varıldı. Projede, 202 metrekare ile 443 metrekare arasında değişen müstakil dükkanlardan oluşan cadde konsepti ve 150 ila 500 metrekare arasında modüler olarak tasarlanan ofisler bulunuyor.

Ticaret Mahallesi’nde dünya markaları bir arada!

AKTİM Çarşı & Ofis projesinin, sadece bir alışveriş veya iş merkezi değil, aynı zamanda İstanbul’un sosyal yaşamına yön verecek bir buluşma noktası olması hedefleniyor. Projenin içerisinde bulunan Ticaret Mahallesi’nde, dünyaca ünlü kahve zincirlerinden uluslararası yeme-içme markalarına kadar birçok işletmenin yer alması planlanıyor. Proje, kapılarını açtığında 2.500 kişiye istihdam sağlayacak ve bölgenin ekonomik canlılığına büyük katkı sunacak.

Bankalar ve büyük markalar projeye yoğun ilgi gösteriyor!

AKTİM Çarşı & Ofis projesinin kiralama süreçlerini yönetmeye başlayanMaxSeos firmasının CEO’su Osman Arslan, “İstanbul’un en değerli projelerinden biri ile yaptığımız anlaşmadan son derece mutluyuz. Projenin kiralama süreçlerinin kısa sürede tamamlanacağını öngörüyoruz. Şimdiden Türkiye’nin en büyük markalarıyla masaya oturmaya başladık” diye konuştu. Arslan, bankaların da projeye yoğun ilgi gösterdiğini ve birkaçı ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Önümüzdeki günlerde isimlerini de açıklayacaklarını sözlerine ekleyen Arslan, “Dünyaca ünlü kahve zincirleri ve restoranlarıyla da temaslarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’un ticaretinin kalbinin atacağı AKTİM Çarşı & Ofis projesi, sadece iş dünyasının değil, sosyal yaşamın da merkezi olacak” diye konuştu. Ofis bloğu için de uluslararası markaların ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyen Arslan, “Yeni nesil teknoloji ile donatılan ofislerimiz, evden çalışma modelini kaldıran markalar tarafından markaj altına alındı” diye konuştu.

Üç ve dört katlı depolu ve deposuz dükkanlar kiralamaya çıktı!

AKTİM Çarşı & Ofis projesi yatırımcısına modüler yapısıyla, her ihtiyaca çözüm üretilecek şekilde tasarlandı. Proje kapsamında ofisler ve müstakil cadde mağazaları yer alırken, Osmanlı mimarisinin esintileriyle tasarlanan yapılar tamamen yatay mimari olarak planlandı. Ayrıca, "Ticaret Mahallesi" adı verilen, cadde konseptli müstakil dükkanlar da projede yer alıyor.

Üç ana yolu birleştiren stratejik bir konumda bulunan “Ticaret Mahallesi” TEM, E-5 bağlantı yollarına yakınlığı ile lojistik açıdan avantaj sağlıyor ve işletmelerin tedarik zinciri yönetimi, dağıtım ağı ve müşterilere ulaşım konusunda da kolaylık sağlıyor. Projenin “Çarşı” bölümünde 202 m2 ile 443 m2 arasında değişen üç ve dört katlı depolu ve deposuz cadde dükkanları ve 15 metre genişlikte caddeler bulunuyor. 32 bin metrekarelik otoparka sahip olan projede, depolu dükkân sahipleri direkt otoparka ulaşabiliyor ve sevkiyatlarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.