Baysu Arıtma, bu yıl da yüzde 30 büyüyecek

DENİZLİ / EKONOMİ

Endüstriyel su arıtma sistemleri sektöründe Türkiye’nin öncü firmalarından olan Baysu Arıtma, ekonomik açıdan zor bir yıl olan 2024’te yüzde 30 büyümeyi başardı. Firma, bu yıl da cirosunu ve ihracatını aynı oranda büyütmeyi hedefliyor.

Sektörde 1996’dan beri faaliyet gösterdiklerini dile getiren Baysu Arıtma Genel Müdürü Ferruh Dalkılınç, “30 yıldır uzman ve deneyimli ekibimizle endüstriyel su arıtma projelerini hayata geçirerek müşterilerimize kaliteli su sağlıyoruz. 20 bin m2 alanda kurulu yeni fabrikamızla üretim ve istihdam kapasitemizi artırarak, müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya başladık. Konumuzda Türkiye ve dünyada söz sahibi bir firma olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Multimedia filtrasyonu, ters osmoz sistemleri, su yumuşatma sistemleri, nanofiltrasyon ve ultra filtrasyon çözümleri sunduklarını belirten Dalkılınç, “Deniz suyundan tatlı su üretimi, atık su ve geri dönüşüm uygulamaları, dozajlama ve dezenfeksiyon, gazdan arındırma ve deiyonizasyon sistemleri, su arıtma kimyasalları ve mineral tedarik hizmeti de veriyoruz. Personelimize verdiğimiz değerden dolayı yeni fabrikamızı sosyal alanlarla zenginleştirip, daha konforlu çalışma alanları sağladık. 2024’te 2 blokluk bin 600 m2’lik ilave imalat alanını da tamamlayarak imalat alnını genişlettik” dedi.

2024’te yüzde 30 büyüdüklerini ifade eden Dalkılınç, “Sektörümüz, artan su kirliliği, iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi faktörlerin etkisiyle önemli bir büyüme ve evrim sürecinde. 2021’de 8,68 milyar dolar olan küresel su arıtma ekipmanları pazarının, 2029’a kadar %8,7'lik yıllık büyüme oranıyla 16,81 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Artık, su arıtma cihazları daha verimli ve akıllı hale geliyor. Ters ozmoz (RO), alkali filtre, aktif karbon ve UV sterilizasyon gibi yöntemler, gelişmiş filtreleme teknolojileriyle birleşerek daha etkili sonuçlar sunuyor. Ayrıca, akıllı sensörler ve yapay zeka destekli bakım yazılımları gibi yenilikçi özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor” diye konuştu.

“Sektör hızlı şekilde gelişiyor”

İnovasyona büyük önem verdiklerine dikkat çeken Dalkılınç, “Sektör, artan su kirliliği ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’de de hızla gelişiyor. Özellikle noktasal su arıtma sistemleri, evsel ve endüstriyel kullanımlar için önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu sistemler, yerinde arıtmayla su tasarrufu ve enerji verimliliği gibi avantajlar sunuyorlar. Sektör, teknolojik yenilikler ve artan talep doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Biz de ülkemize döviz kazandırıcı ihracat başta olmak üzere bu yıl % 30’luk ciro artışı hedefliyoruz” dedi.

“Yenilikçi ve teknolojik ürünlerle büyüyeceğiz”

Ar-Ge yatırımları ve inovasyon çabalarının daha etkili, verimli ve çevre dostu arıtma teknolojilerinin geliştirilmesine olanak tanıdığını dile getiren Dalkılınç, “Bu da endüstriyel su arıtma proseslerinin daha sürdürülebilir, verimli ve kullanıcı dostu haline gelmesine katkı sağlıyor. Tuzdan arındırma (desalinasyon) -nanoteknoloji ve artan su kıtlığına çözüm olacak atık sudan geri kazanım gibi yenilikçi su arıtma teknolojileri, suyun daha güvenli ve erişilebilir hale gelmesine yardımcı oluyor. Bu yöntemler, özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu bölgelerde önemli bir çözüm sunuyorlar. Biz de endüstriyel su arıtmanın dünyada çok büyük bir önem arz ettiğini düşüncesiyle yenilikçi ve teknolojik ürünlerle büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.