BDDK’dan bir ödeme hizmetleri şirketine daha faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 4. maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'in 11. maddesi çerçevesinde, üye iş yerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildi.