BDDK’dan faaliyet izni alan ColendiBank’ın hedefi küresel oyuncu olmak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 03.08.2023 tarihli ve 10639 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 7. ve 8. maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Kanunun 6’ncı maddesi uyarınca, Dijital Banka yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek üzere Türkiye’de 2 milyar TL kuruluş sermayeli ColendiBank dijital mevduat bankasının kurulmasına izin verildi.

Faaliyet izni sonrası hayata geçecek olan ColendiBank, İstanbul Finans Merkezi’nin dijital bankacılıkta da dünyanın sayılı noktalarından biri olması hedefi ile yola çıkıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, öncü finansal teknolojiler geliştiren Colendi’nin, ColendiBank ile dijital mevduat ve servis bankacılığı ile erişilebilen finansal ürün ve hizmetler sağlayacağını belirterek, teknoloji odaklı yenilikçi ürünler, yeni nesil, benzersiz ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Tüm servislerini ihraç etmek için kendi teknolojisini üreten ColendiBank'ın, Türkiye’nin güçlü bankacılık alt yapısı ve regülasyonları ile hızla küresel bir oyuncu olma yolunda olduğunu aktaran Tekmen, “Dijital mevduat bankası kuruluş izni almaktan ve platformlarımız ve kullanıcılarımız için bankacılığa yeni bir bakış açısı ve erişilebilirlik düzeyi getirmekten dolayı heyecan duyuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Finansal teknolojiler geliştirme konusundaki deneyimlerini şimdi de dijital bankacılık alanında değerlendireceklerini belirten Tekmen, ‘Şimdi Al, Sonra Öde’, menkul kıymetler ve sigorta ürünleri gibi geniş bir alanda hizmet verme gücüne sahip olan Colendi ekosisteminin, bundan sonra ColendiBank ile dijital bankacılık hizmetleri de sağlayarak kullanıcılarının finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacağının da altını çizdi.

18 milyon kullanıcıya sahip olan, Turkcell (Paycell), Migros (MoneyPay) ve Limak Holding gibi büyük markalarla işbirliği yapan Colendi’nin bölgedeki en çok yatırım alan fintek oyuncularından biri olduğunu belirten Tekmen, dijital mevduat bankacılığında da ColendiBank’ın hayata geçmesiyle birlikte 1 milyar kullanıcıya ulaşma ve en yenilikçi küresel finans teknolojileri oyuncusunu yaratma yönündeki iddialı vizyonlarına hızla ulaşmakta olduklarını bildirdi.

Tekmen, geçtiğimiz yıl Londra merkezli blok zinciri çözümleri ve ödeme sağlayıcısı SETL'ın tamamını satın aldıklarını vurgulayarak, New York Federal Merkez Bankası (FED) dijital para projesinin teknoloji sağlayıcıları arasında olduklarını belirtti.

SETL’ın yatırımcıları arasında çok güçlü grupların olduğunu hatırlatan Tekmen, bir çok bankaya teknolojik alt yapı sağladıklarını, bankaların da burada kullandığı alt yapı ve teknoloji sayesinde ülke ve dinamikler fark etmeksizin dijital olarak tek bir sistem içerisinde saniyede 1 milyon işlemi gerçekleştirebildiğini söyledi. Tekmen, Colendi’nin yerel ve global olarak sahip olduğu tüm bu yetenekler ve finansman gücü ile ColendiBank’ın kısa sürede müşterisini finans dünyasının geleceği ile buluşturacağına dikkati çekti.

Tekmen, son olarak ColendiBank’ın arkasında Colendi ve SETL gibi iki fintek devinin olduğunu hatırlatarak, küresel bir oyuncu olma hedeflerinin çok kısa sürede gerçekleşeceğine olan inancını tekrarladı.