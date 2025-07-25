BDR Thermea Group'ta küresel atama: 12 ülkenin yönetiminden sorumlu olacak

Dünyada iklimlendirme sektörünün önemli aktörlerinden BDR Thermea Group; 2030 stratejik hedefleri doğrultusunda yürüttüğü Hedef Operasyon Modeli kapsamında global organizasyonu güçlendiriyor. Bu kapsamda; 2014 yılından bu yana BDR bünyesinde yer alan Baymak’tan grubun Apeldoorn’daki genel merkezine önemli bir atama gerçekleştirildi.

Pınar Canlı Satış ve Pazarlama Mükemmelliği Direktörü pozisyonuna getirildi

Yeni atama ile Baymak Ticari Direktörü Pınar Canlı, bireysel müşteri segmentinden sorumlu olacak şekilde Satış ve Pazarlama Mükemmelliği Direktörü pozisyonuna getirildi. 1 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Apeldoorn grup merkez ofisinde görevine başlayacak olan Canlı, Hollanda, Türkiye, İngiltere, İtalya, İberya, Almanya, Benelüks, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Polonya ve Ukrayna gibi birçok önemli pazardan sorumlu olacak.

Pınar Canlı kimdir?

2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünden mezun olan Pınar Canlı, iş hayatına Unilever’de başladı. Yaklaşık 13 yıl Unilever’de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra Barry Callebaut Group ve Nestlé’de Satış Direktörü olarak çalıştı. 2022 yılında Baymak Ticari Direktörlüğü görevine getirildi. Baymak'taki liderliği süresince gerek organizasyonel gerekse ticari alanda dikkat çeken başarılara imza atan Pınar Canlı, yeni görevinde BDR Thermea Group’un global stratejik hedeflerine katkı sağlayarak, bireysel müşteri segmentinde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirecek.