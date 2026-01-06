Bebek mamalarında toksin riski: Nestle bazı ürünlerini geri çağırıyor

Nestle tarafından pazartesi gecesi yapılan açıklamada, bazı SMA marka bebek mamalarında mide bulantısı, kusma ve karın kramplarına yol açabilen bir toksinin bulunma ihtimali olduğu belirtildi. Bu kapsamda, ilgili ürünler için gönüllü geri çağırma süreci başlatıldı.

Nestle ile birlikte İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), tüketilmemesi gereken ürünlere ait parti numaralarının listesini yayımladı. Açıklamada, ürünlerde cereulide adlı toksinin bulunabileceği uyarısı yapıldı.

“Isıya dayanıklı, belirtiler hızla ortaya çıkıyor”

FSA’dan yapılan açıklamada, cereulide toksininin yüksek ısıya dayanıklı olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Cereulide, pişirme, kaynar su kullanımı ya da mama hazırlanması sırasında etkisiz hale gelmesi pek mümkün olmayan bir toksindir. Tüketilmesi halinde belirtiler kısa sürede ortaya çıkabilir.”

Şu ana kadar hastalık bildirimi yok

Nestle, müşterilere gönderdiği bilgilendirme notunda, şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir hastalık vakası bulunmadığını açıkladı. Şirket, İngiltere ve İrlanda’daki tüketiciler için iade ve geri ödeme yapılabilmesi amacıyla özel destek hatlarının da devreye alındığını duyurdu.

“Tedbir amaçlı gönüllü geri çağırma”

Nestle açıklamasında, kararın tamamen önleyici bir tedbir kapsamında alındığı vurgulanarak, “Ürün kalite ve güvenlik standartlarımız doğrultusunda, aşırı ihtiyat gereği bu gönüllü geri çağırma sürecini başlattık” denildi.