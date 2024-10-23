Bebetto, zincir mağazalarda kendi markasıyla büyüyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bebetto Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay, EKONOMİ Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek gelecek vizyonuyla ilgili bilgiler paylaştı. Mesut Okyay, firmanın son dönemdeki büyüme stratejileri, iç piyasa ve ihracat pazarları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Okyay, özellikle ebebek mağazalarının, firmanın ürünlerine olan yüksek talebi sayesinde büyük ölçekli siparişlerle işbirliğini artırdıklarını belirtti. Ebebek’in mağaza sayısının artması ve güçlü sipariş hacmi, Bebetto'nun büyüme ivmesine olumlu katkı sağlıyor. Okyay, Bebetto’nun sadece kendi markasıyla pazarda yer almadığını, farklı markalarla da işbirliklerine başladığını dile getirerek, Pierre Cardin lisanslını alan Civil ile de deneme üretimine başlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Bebetto markası ile de Civil mağazalarındayer alacaklarını anlatan Okyay, “Özdilek mağazalarında da yer alıyoruz. Bebek ürünleri satan büyük zincir mağazalar markamızı raflarına koymak istiyor. Biz de bu talebi karşılamaya hazırız. Toptancılıktan çıkmamıza rağmen, ürünlerimiz iç piyasada eskisinden çok daha fazla talep görüyor. Bu durum hem bizi hem de işbirliği yaptığımız firmaları memnun ediyor” dedi.

Üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik

50’ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Mesut Okyay, hazırlanan modellerin yüzde 85’inin kendi bünyelerinde tasarlandığını belirtti. İhracat ve iç piyasa dengesinin yüzde 50 oranında olduğunu anlatan Okyay, ihracatta Pazar değişkenliklerine göre dönemsel olarak ağırlıklarının değiştiğini ifade etti. Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Mesut Okyay, “Bazen küçük zararlar etsek bile, önemli olan işimizi ayakta tutmak ve sürekliliği sağlamak. Kazanç sadece kısa vadeli kârlardan ibaret değildir. Bebetto olarak, çocukların sağlığı ve konforu için en iyi ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Ar-Ge çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Üretim süreçlerimizde çevreye duyarlı malzemeler kullanıyor ve enerji verimliliğine önem veriyoruz” değerlendirmesini yaptı.