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Begüm Pekcanattı, Wilo Türkiye’nin İnsan Kaynakları Müdürü oldu

Su teknolojileri alanında dünya çapında öncü markalardan biri olan Wilo Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. İnsan kaynakları alanında deneyimli isim Begüm Pekcanattı, Wilo Türkiye’nin İnsan Kaynakları Müdürü oldu.

Haber Merkezi
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Begüm Pekcanattı, Wilo Türkiye’nin İnsan Kaynakları Müdürü oldu
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Wilo Türkiye, insan odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda, Türkiye organizasyonundaki liderlik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, insan kaynakları alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip Begüm Pekcanattı, Wilo Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü olarak yeni görevine başladı. Wilo’nun insan kaynakları stratejilerine, kurum kültürüne ve çalışan deneyimine liderlik edecek olan Pekcanattı, şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Begüm Pekcanattı kimdir?

Lise eğitimini Özel İtalyan Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Begüm Pekcanattı kariyerine müşteri ilişkileri ve satış sonrası departmanıyla başladıktan hemen sonra insan kaynakları alanında devam etti. Otomotiv, lojistik, teknoloji ve üretim sektörlerinde farklı global firmalarda çeşitli görevlerde bulundu. İnsan kaynakları stratejileri oluşturma, yetenek kazanımı, organizasyonel gelişim, insan kaynakları ve işe alım operasyonları gibi alanlarda kapsamlı deneyimler kazandı. Ayrıca, kurum kültürünü güçlendirme ve çalışan deneyimini iyileştirme üzerine birçok stratejik projeye liderlik etti. Hem yerel hem de global düzeyde organizasyonel değişim süreçlerini yöneten Pekcanattı, kariyerine Wilo Türkiye’nin İnsan Kaynakları Müdürü olarak devam edecek.

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