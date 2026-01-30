Beijer Ref’in dördüncü çeyrek satışları beklentilerin altında kaldı

İsveç merkezli HVAC ve soğutma teknolojisi distribütörü Beijer Ref AB (ST:BEIJb), dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net satışları 8.262 milyon SEK ile yıllık bazda yüzde 6,2 geriledi ve analist tahminlerinin yüzde 2 altında kaldı; bunun üzerine hisseler yüzde 2,4 değer kaybetti. Organik satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı.

Düzeltilmiş EBITA, önceki yıla kıyasla yüzde 6,4 düşüşle 758 milyon SEK olarak gerçekleşti ve beklentilerin yüzde 2 altında kaldı. EBITA marjı yüzde 9,2 ile istikrarlı seyretti. Şirket, 25 milyon SEK tutarındaki satın alma maliyetlerinin bu rakamı olumsuz etkilediğini ve maliyetler olmasaydı marjın yüzde 9,5’e ulaşacağını açıkladı.

Organik satışlardaki düşüş tüm bölgelerde hissedildi. Kuzey Amerika, ticari projelerdeki zorlu karşılaştırmalar ve olağandışı ılıman hava koşullarının etkisiyle yüzde 4,1 düşüş gösterdi. APAC yüzde 1,2 gerilerken, EMEA yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Tek parlak nokta OEM ürün segmentinde yüzde 6 organik büyüme oldu.

CEO Christopher Norbye, “Yıl boyunca operasyonel ve finansal olarak kayda değer adımlar attık. Bu, iş birliğimizin ve stratejik yönümüzün gücünü gösteriyor” dedi.

Nakit akışı güçlendi, temettü artırıldı

Çeyreğin öne çıkan gelişmelerinden biri, işletme sermayesindeki iyileşmelerle desteklenen güçlü faaliyet nakit akışı oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 1.298 milyon SEK’ten 1.704 milyon SEK’e yükseldi. Şirket ayrıca, çeyrek boyunca toplam yıllık satışları yaklaşık 1.440 milyon SEK olan dört satın alma işlemini tamamladı.

Yönetim Kurulu, hisse başına temettüyü yüzde 7 artırarak önceki yılki 1,40 SEK’ten 1,50 SEK’e yükseltmeyi önerdi.

2025 yılı için net satışlar 2024’e göre yüzde 4 artışla 37.067 milyon SEK olarak gerçekleşti; organik satış büyümesi ise yüzde 3 oldu. Karşılaştırılabilir kalemler hariç EBITA marjı, önceki yılın yüzde 10,6’sına kıyasla yüzde 10,7 ile tarihî bir seviyeye ulaştı.