Beklentileri aşan IBM bilançosu yatırımcıları ikna edemedi

IBM, 2025 üçüncü çeyrek sonuçlarında beklentilerin üzerinde bir performans açıkladı. Şirketin hisse başı karı 2,65 dolar ile 2,41 dolarlık tahmini aştı. Gelirler 16,33 milyar dolar olarak gerçekleşirken, beklenti 16,1 milyar dolar düzeyindeydi.

Yazılım gelirleri 7,21 milyar dolar ile beklentiye paralel seyrederken, danışmanlık gelirleri 5,32 milyar dolar ile 5,2 milyar dolarlık tahmini geride bıraktı. Serbest nakit akışı ise 2,37 milyar dolar oldu.

IBM'in 2025 mali yılı gelir artışı tahmini de "en az yüzde 5" önceki öngörüye oranla arttırılarak "yüzde 5'in üzeri" olarak revize edildi.

Yatırımcıların endişelerini gidermedi

Yapay zekâ destekli yeni sunuculara yönelik güçlü talebin satış ve karı beklentilerin üzerine taşımasına rağmen IBM yatırımcıların endişelerini gideremedi. Bulut yazılım segmentindeki büyümenin yavaşladığının açıklanması yatırımcıların endişelerini artırdı.

Bulut hizmetlerine artan talep döneminde, IBM’in yazılım birimi içindeki hibrit bulut (Red Hat) gelir artışının ikinci çeyrekteki yüzde 16 seviyesinden yüzde 14’e düşmesi dikkat çekti. Buna karşın şirketin toplam geliri 16,33 milyar dolar ile analist tahmini olan 16,09 milyar doları aştı.

Düzeltilmiş hisse başına kar 2,45 dolar olan beklentinin üzerinde 2,65 dolar olarak gerçekleşti.

CEO Arvind Krishna, kazanç sonrası görüşmede, hibrit bulut biriminin 2026’ya girerken yeniden orta teen seviyelerinde büyümeye dönmesini beklediklerini söyledi.

Running Point Capital yatırım direktörü Michael Ashley Schulman, "Red Hat ve yazılım gelirlerindeki yavaşlama, yüksek marjlı bu segmentte hızlanma bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak" dedi. IBM’in AI odaklı iş hacmi 9,5 milyar dolara ulaşarak ikinci çeyreğe göre 2 milyar dolar artış gösterdi. Şirket, mevcut mali yıl için gelir artışı beklentisini sabit kurda yüzde 5’in üzerine çıkardı.