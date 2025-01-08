Beko, dünyanın en etkili şirketleri listesinin zirvesinde

Tüm süreçlerinde karbon ayak izini azaltmaya, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya odaklanan Beko, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik faaliyetleriyle sektöre liderlik etmeye devam ediyor.

Beko, sürdürülebilirlik alanında dünyanın ilk iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli Real Leaders’ın “2025 Top ImpactCompanies” listesinde 17’nci sıradan 1’inci sıraya tırmandı. “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu ile Beko her evde sürdürülebilir yaşamlara ilham olmaya devam ederken; yalnızca kendi operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, iş ortakları ve müşterilerini de sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya teşvik ediyor.

Real LeadersImpactAwards, dünyayı daha iyi bir yer haline getiren liderleri onurlandıran prestijli bir ödül platformu. Bu yıl yedincisi açıklanan listede 300’den fazla başvuru değerlendirilerek, şirketlerin üç yıllık bileşik büyüme oranı ile 2024 yıllık gelirleri baz alınarak sıralandı. Değerlendirmeler, şirketlerin misyonlarını, ölçülebilir başarı metriklerini, kültürlerini, liderlik yaklaşımlarını, raporlama süreçlerini ve iş birliklerini içeren altı farklı kriterden en az birini sağlaması esas alınarak yapıldı. Ödül Töreni, şirket CEO’larının katılımıyla 3-4 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek.

"Beko olarak; ilkeli iş modelleri oluşturma ve sosyal eşitliği sağlama konusunda somut adımlar atıyoruz"

Beko CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko olarak sürdürülebilirliği çevre odaklı hedeflerin ötesinde, ilkeli iş modelleri oluşturma, sosyal eşitliği sağlama ve toplumun tüm kesimlerine yönelik kapsayıcı politikaların hayata geçirilmesi olarak görüyor; bu kapsamda somut adımlar atıyoruz. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik yayınlarından Real Leaders’ın her yıl yayımladığı bu prestijli listenin zirvesinde yer almamız da bu alandaki çabalarımızın global ölçekte kabul ve takdir gördüğünün önemli bir göstergesi.Sürdürülebilirlik yolculuğumuzla ekosistemimize örnek olmaya ve öncü uygulamalarımızla liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Beko’nun iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik adına attığı adımlar, Real Leaders’ın yanı sıra S&P GlobalKurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesigibidiğer global değerlendirme kuruluşları tarafından da değerlendiriliyor. S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 6. kez zirvede yer alan şirket geçtiğimiz aylardada,1,5 derecelik iklim senaryosu ile uyumlu kısa vadeli hedefleri ve net sıfır hedefi için sürdürülebilirlik alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (SBTi) onay almıştı.