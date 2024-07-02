Beko, dünyanın en sürdürülebilir 50 şirketi arasında

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için attığımız bu adımların yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada ekonomik fayda sağlamayı, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, kurum kültürümüzün ve iş modelimizin temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızın dünyanın önde gelen kurumları tarafından takdir edilmesi de doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi. Bu kapsamda TIME dergisinin ‘Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024’ listesinde tek Türk şirketi olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Ev teknolojileri sektörünün lider şirketi Beko, sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi proje ve faaliyetleriyle dünyanın saygın endekslerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Beko, dünyanın en köklü yayınlarından TIME dergisinin önde gelen istatistik kuruluşu Statista iş birliğinde yayımladığı “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024” listesinde 500 şirket arasında 44’üncü, sektöründe ise 1’inci sırada yer aldı. Beko, Türkiye’den bu listeye girme başarısını gösteren tek şirket oldu.

TIME dergisi ve Statista’nın “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024” listesi 30'dan fazla ülkeden 5 bini aşkın şirketin karbon emisyonu, sürdürülebilirlik hedef ve girişimlerine bağlılık, iş güvenliği, çalışan bağlılığı ve uluslararası raporlama standartlarına uyum gibi sürdürülebilirlik yönetimi ve şeffaflığına ilişkin 20'den fazla temel performans göstergesine göre değerlendirilmesiyle oluşturuldu. Endeks, sürdürülebilirlik bir gelecek için çalışmalarıyla fark yaratan ilk 500 şirketi Karbon Saydamlık Projesi (CDP) puanları ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu (SASB) ve İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) standartlarına uyum gibi göstergeleri de göz önüne alarak sıralıyor.

“Sektörümüzü hızla karbonsuzlaştırmak en büyük sorumluluklarımız arasında yer alıyor”

2050 yılında karbon sıfır bir şirket olmak için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “İklim krizinin etkilerini her geçen yıl daha da şiddetli bir şekilde hissetmeye devam ediyoruz. 2023 yılı dünya tarihinin açık ara en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Bilim insanları 2024 yılının %99 ihtimalle en sıcak beş yıl arasında yer alacağını öngörüyor. İklim krizi kaynaklı yaşadığımız aşırı hava olayları karbonsuzlaşma konusunda hızlı ve somut adımlar atmamız gerektiğini bizlere bir kere daha hatırlatıyor. Beko olarak sektörümüzü hızla karbonsuzlaştırmak en büyük sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Bunu gerçekleştirirken de işimizi sağlıklı bir şekilde büyütmek ve gezegenimizi korumak zorundayız” dedi.

Bulgurlu sözlerine şöyle devam etti: “Üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için attığımız bu adımların yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada ekonomik fayda sağlamayı, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, kurum kültürümüzün ve iş modelimizin temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığımızın dünyanın önde gelen kurumları tarafından takdir edilmesi de doğru yolda olduğumuzun önemli bir göstergesi. Bu kapsamda TIME dergisinin ‘Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2024’ listesinde tek Türk şirketi olarak yer almanın gururunu yaşıyoruz.”

Beko, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla dünyanın en saygın listelerinde yer alıyor

Beko, Corporate Knights’ın yayınladığı “Global 100” listesine art arda dördüncü kez girme başarısını göstererek, dünya genelinde 60’ıncı, sektöründe ve Türkiye'de 1’inci sırada yer aldı.

Şirket, 2023 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 100 üzerinden 86 puan alarak beşinci kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu.

Real Leaders’ın çevreye ve topluma fayda sağlayan şirketleri sıraladığı “2023 Yılının En Yüksek Etkiyi Yaratan 300 Şirketi” listesinde Arçelik markası 16’ncı sıraya, Beko markası ise 17’nci sıraya oturdu.

Şirket, 2023 Bloomberg Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde (GEI) 485 şirket arasında ilk kez yer aldı.

Veriler Beko’nun ana şirketi olan Arçelik A.Ş.'ye aittir. Beko, Arçelik A.Ş.’nin kurumsal markasının adıdır.