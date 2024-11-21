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Beko, İtalya'da yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracak

İşçi sendikaları, Arçelik'e ait ev aletleri üreticisi Beko'nun İtalya'da yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını ve ülkedeki çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azaltacağını duyurdu.

Haber Merkezi
Reuters
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Beko, İtalya'da yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkaracak
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Fim, Fiom, Uilm ve Uglm işçi sendikalarının dün yaptıkları ortak açıklamada, Beko'nun İtalya'nın sanayi bakanlığı tarafından düzenlenen bir toplantıda ülkedeki toplam 4 bin 400 çalışanından 1935'ini işten çıkaracağını açıkladığı belirtildi.

Beko Europe, işten çıkarmaları teyit etti ve İtalya'daki faaliyetlerin "Asya'daki şirketlerin yarattığı artan rekabet ve zayıflayan talep de dahil olmak üzere zorlu sektör koşullar nedeniyle finansal açıdan düşük performans gösterdiğini" ifade etti.

İtalya'daki fabrikaların kapasite kullanım oranlarının yüzde 40'ın altında olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını belirten şirket, uzun vadeli sürdürülebilir varlık göstermek için İtalya'daki faaliyetlerini yeniden şekillendireceğini ve bunun için 110 milyon euro yatırım yapacağını da açıkladı.

 

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