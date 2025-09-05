Beko’dan geleceği şekillendirecek sürdürülebilir ve akıllı teknolojiler

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sektöründe sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüme öncülük eden Beko, tüketiciler için daha akıllı ve verimli teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Şirketin dünya çapında faaliyet gösteren birçok markasında sunacağı yeni nesil teknolojileri, yüksek performansı ileri teknoloji ve sezgisel kullanım kolaylığıyla bir araya getirirken, Beko’nun sürdürülebilirlik alanındaki iddiasını da bir adım ileri taşıyor.

TIME dergisinin “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde üst üste ikinci kez sektörünün lideri seçilen Beko’nun yeni ürün ve çözümleri; soğutmada gıdaları daha uzun süre taze tutma, bulaşıkta daha az su ve enerjiyle üstün temizlik performansı, çamaşırda %60’a varan enerji verimliliği gibi öne çıkan faydalar sağlıyor. Sadece 57-6 dB(A) ses seviyesinde çalışan yeni kurutma makinesi teknolojileri daha sessiz ve konforlu bir deneyimin önünü açarken, sensörlerle desteklenen pişirme teknolojileri hassas sıcaklık kontrolüyle güvenli ve pratik bir deneyim sunuyor.

“Hem tüketicilerimiz hem de gezegen için değer yaratan teknolojiler geliştiriyoruz”

Beko’nun akıllı, enerji verimli ve dayanıklı ürünleriyle hem yüksek performans hem de uzun ömürlülük sunduğunu vurgulayan Beko Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Akın Garzanlı, “Beko’da sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezinde konumluyor, üründen üretime tüm değer zincirimizi bu yaklaşımla kurguluyoruz. Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi olarak, milyonlarca evde güvenle kullanılan, kalite ve dayanıklılık odaklı yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz. Yeni ürün ve çözümlerimiz de bu vizyonumuzun önemli bir yansıması. Yeni nesil teknolojilerimiz, tüketicilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, enerji ve suyun daha verimli kullanılmasına, gıdaların daha uzun süre taze kalmasına, evlerde daha akıllı, sessiz ve konforlu bir deneyimin oluşmasına katkı sağlıyor. Gerçek tüketici ihtiyaçlarına yanıt verirken sektörümüzde pratik tasarım, akıllı bağlantı ve yüksek verimliliğe doğru yaşanan dönüşümü de destekliyoruz” diye konuştu.

Akın Garzanlı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ürünlerimizin yüksek performans göstermesi, zamana uyum sağlaması ve uzun yıllar boyunca ilk günkü kalitesini koruması bizim için kritik önem taşıyor. Yapay zekâ ve HomeWhiz uzaktan bağlantı gibi teknolojileri kullanarak cihazlarımızın kullanıcıların günlük rutinlerinden verileri analiz ederek kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlıyoruz. Akıllı çözümlerimiz cihazlarımızın performansını artırırken, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak tüketimlerini takip etmesinin de önünü açıyor. Böylece hem bireysel ihtiyaçlara yanıt veriyor hem de tüketicilerin çevre dostu seçimler yapmasını destekliyoruz. Sunduğumuz her yeniliğin çıkış noktası hem tüketicilerimiz hem de gezegen için değer yaratmak oluyor. Bu yaklaşımla, Beko ürünlerini tercih eden kullanıcılarımızda doğru seçim yaptıklarına dair içten bir güven duygusu oluşturmaya devam ediyoruz.”

Beko, akıllı ve sürdürülebilir yaşam tarzını destekliyor

Beko’nun yeni nesil ürünlerinde FreshLock ve ProFresh gibi gıda tazeliğini koruyan teknolojilerden; sebze ve meyvelerdeki antioksidanları koruyan VitalCare™’e birçok yenilik yer alıyor. Enerji verimliliği sağlayan EnergySpin, SensorAdapt, TargetDry ve ısı pompalı sistem gibi çözümler; çamaşırda, bulaşıkta ve soğutmada kaynak kullanımını optimize ederek tüketicilerin faturalarını ve çevresel etkiyi azaltıyor. SenseWash, AdaptiveWash, AdaptiveDry, FabricCare™, SilentDry, PowerIntense, MaxiSpace, SpaceClean, PowerClean Pro, SafeCook, ReadytoCook ve SteamSense+ gibi akıllı ve performans odaklı yenilikler ise günlük yaşamda hem kolaylık hem de üstün sonuç sunuyor. HomeWhiz platformunun sunduğu akıllı bağlantı özellikleri ise tüketiciler için daha akıllı, enerji verimli ve güvenilir bir ev deneyiminin önünü açıyor.

Sebze ve meyvelerde daha uzun süre tazelik

Beko’nun yeni 60 cm No Frost kombi buzdolabı (415 litre kapasite, A enerji sınıfı) geniş hacmiyle öne çıkarken, 54 cm ankastre buzdolabı (270 litre kapasite, B enerji sınıfı) limitli alanlar için kullanışlı bir çözüm sunuyor. Her iki model de sadece 29 dBA ses seviyesinde çalışma ve yeni nesil tazelik teknolojileriyle fark yaratıyor. Modellerde sunulan yeni FreshLock[1] soğutma teknolojisi sağladığı homojen hava akışı ve optimum nem dengesi sayesinde bu teknolojiye sahip olmayan benzer modeller ile karşılaştırıldığında belirli yiyecek türlerinde gıdaların taze kalma süresini %30’a kadar uzatıyor. ProFresh[2] sistemi belirli gıdaları 4 kata kadar daha uzun süre korurken; VitalCare™ üç tonlu aydınlatma sistemi, meyve ve sebzelerdeki antioksidanları 7 gün boyunca muhafaza ederek sağlıklı beslenmeye destek oluyor.

Çamaşırlar için “akıllı” bakım

Beko’nun A enerji sınıfı limitine göre %60 daha fazla enerji verimliliği sağlayan modelleri enerji tasarrufu konusunda fark yaratırken,[4] yeni SenseWash akıllı yıkama teknolojisi, birden fazla sensörle kumaş türünü ve yükü algılayarak yıkama döngüsünü otomatik olarak optimize ediyor. AdaptiveWash teknolojisine sahip cihazlar her yıkama sonrası HomeWhiz bağlantısı üzerinden yıkama verilerini topluyor ve yapay zekâ desteğiyle yorumlayarak tüketicilerin bireysel ihtiyaçlarına göre yıkama programlarını sürekli geliştiriyor. Yeni FabricCare™ teknolojisine sahip cihazlar, 2 kata kadar[5] daha hassas yıkama imkânı sunarken kumaşların ömrünü uzatıyor; özel tambur ve palet tasarımı ile deterjanın eşit dağılmasını sağlarken, daha az tambur hareketiyle kumaş sürtünmesini en aza indiriyor. EnergySpin teknolojisi ise yenilikçi tambur hareketi sayesinde yalnızca eko programlarda değil, günlük programlarda da da bu teknolojiye sahip olmayan aynı özellikteki modellere göre %35’e varan enerji tasarrufu sağlayarak verimlilik adına önemli bir gelişim sağlıyor.

Sessiz, verimli ve etkili kurutma

SilentDry teknolojisine sahip kurutma makineleri, yalnızca 57–60 dB(A) aralığındaki düşük ses seviyesiyle çalışıyor. Gelişmiş kurutma sistemi, fermuar çarpması gibi gürültüleri azaltarak program esnasında ses seviyesinin artmasını önlüyor ve kullanıcıya daha konforlu bir kuruma deneyimi sunuyor. AdaptiveDry teknolojisine sahip cihazlar ise her kurutma sonrası HomeWhiz bağlantısı üzerinden yıkama verilerini topluyor ve yapay zekâ desteğiyle yorumlayarak tüketicilerin bireysel ihtiyaçlarına göre kurutma performansı sürekli geliştiriyor.

Bulaşıkta verimli ve üstün temizlik

Beko’nun yeni bulaşık makinelerindeki PowerIntense püskürtme kolu sistemi en zorlu alanlara ulaşarak önceki modellere göre 5 kata kadar daha güçlü temizlik sağlıyor. Yapay zekâ destekli SensorAdapt teknolojisi, yük miktarını ve kirlilik seviyesini algılayarak, yıkama için kullanılan enerji, su ve zamanı otomatik optimize ediyor. Bu sayede bu teknolojiye sahip olmayan benzer özellikli Beko modelleriyle karşılaştırıldığında enerji ve su tüketimini %50’ye kadar azaltıyor ve yıkama süresini yarıya indiriyor. Öne çıkan diğer yenilikler arasında esnek yükleme için üçüncü sepet tasarımı ve A enerji sınıfı limitine göre %50 daha verimli çalışan ısı pompası sistemi yer alıyor.

Yeni MaxiSpace tasarımı, standart 60 cm bulaşık makinelerinden %10 daha fazla iç hacim sağlıyor. SpaceClean 3. sepet, derin yapısı ve entegre su püskürtme sistemiyle 13 cm yüksekliğe kadar kupa, kâse ve bardakları yıkayabiliyor, çıkarılabilir çatal-kaşık tepsisiyle esnek bir kullanım sunuyor. PowerClean Pro teknolojisi, alt sepette kapasiteyi %30 artırırken, %60 daha güçlü su jetleriyle zorlu kirlerde daha iyi performans sergiliyor.[10] Akıllı kurutma teknolojisi TargetDry ise ısıyı tüm kasa yerine yalnızca bulaşıkların üzerine uygulayarak suyun daha hızlı buharlaşmasını sağlıyor, daha az enerji kullanıyor ve tüm programlarda %25’e varan enerji tasarrufuyla daha hızlı kurutma sunuyor.

Modern evler için yenilikçi pişirme çözümleri

Beko’nun önceki modellere göre daha ince tasarıma sahip indüksiyon ocağı yeni akıllı teknolojileri de beraberinde getiriyor. Ocakta yer alan SafeCook sensörü anlık sıcaklığı algılayarak pişirmeyi güvenli bir şekilde sonlandırıp aşırı ısınmayı önlerken, ReadytoCook sensörü istenen sıcaklığa ulaşıldığında kullanıcıyı bilgilendiriyor ve sıcaklığı sabit tutarak kusursuz bir pişirme deneyimi sunuyor.

Beko’nun çok yönlü ve kusursuz deneyim vadeden yeni fırınlarından kompakt ankastre fırın, geleneksel fırın işlevlerini mikrodalga hızında sunuyor. Tüketicilere çok katmanlı pişirme olanağı tanıyan fırın, pişirme sonuçlarından ödün vermeden enerji ve zamandan da tasarruf sağlıyor. Ankastre buharlı fırın ise SteamSense+ teknolojisi, gıda ısı probu ve aktif buhar kontrolü sayesinde nem ve sıcaklığı otomatik ayarlıyor, her seferinde kusursuz pişirme deneyimi vadediyor.

HomeWhiz ile daha akıllı evler

Beko’nun akıllı ev platformu HomeWhiz, kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden cihazlarını kolayca yönetmesine ve tüketimlerini takip etmesine imkân tanıyor. Çevresel etkiyi azaltmak ve cihazların ömrünü uzatmak için tasarlanan HomeWhiz, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını takip ederek kaynakların verimli kullanılmasına ve faturaların düşmesine yardımcı oluyor. HomeWhiz ile yeni özellikler ve verimlilik iyileştirmeleri cihazlara uzaktan yükleniyor, böylece cihazlar her zaman güncel kalıyor. Cihazın durumunu izleyerek olası sorunları önceden belirleyen HomeWhiz, arızaların önüne geçilmesi ve cihazların kullanım ömrünü uzatılması konusunda da tüketicileri destekliyor.

Intertek tarafından havuç, doğranmış marul, doğranmış domates, çilek, salam ve kaşar peyniri örnekleri üzerinde Intertek tarafından yapılan ağırlık kaybı ve “genel beğeni” parametresine dayalı duyusal değerlendirme testlerine göre. Örnekler 12 gün boyunca FreshLock teknolojili buzdolabı ve FreshLock’suz kontrol buzdolabında saklanmış, sonuçlar buzdolaplarının alt ön rafında saklanan örnekler karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

SGS tarafından yapılan testlerde ıspanak ve roka nem kontrollü sebzelikte ve standart sebzelikte saklanarak elde edilen ortalama sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Intertek tarafından yapılan testte meyve ve sebzeler (yaban mersini, sarı biber, domates ve maydanoz), 7 gün boyunca sebzelikte saklanmış ve doğrudan ışık teknolojisine maruz bırakılan örnekler, bu teknolojiye sahip olmayan buzdolabıyla (ve 0. günle) karşılaştırılmıştır.

AB 2019/2014 regülasyonunda tanımlandığı şekilde; cihazlar %60 daha verimli (EEI 20,8) olup A enerji sınıfı limiti (EEI 52) ile kıyaslanmıştır

Bağımsız test kuruluşu raporuna göre; Pamuklu 40° programında yeni FabricCare teknolojisine sahip cihaz, FabricCare teknolojisi bulunmayan önceki modelle karşılaştırılmıştır.

EnergySpin teknolojisine sahip modellerde Eco 40-60 programına ek olarak; Pamuklu, Sentetik, Hızlı/Süper Hızlı, Hassas, Mix, Elde Yıkama, Yünlü, Darkcare ve Outdoor/Spor programları da Beko WTV 9636 XS0 çamaşır makinesine kıyasla yıkama performansından ödün verilmeden %35’e kadar daha düşük enerji ile tamamlanıyor. EnergySpin teknolojisi ayrıca Coldwash, 20°C, Drum Clean ve HomeWhiz’den indirilen diğer programlarda da kullanılabiliyor.

Bağımsız test kuruluşu raporuna göre; PowerIntense püskürtme teknolojisi, Yoğun 70° programda CornerIntense püskürtme donanımına sahip referans model ile karşılaştırılmıştır.

Şirket içi test sonuçlarına göre; Yoğun 70° programda Beko-BDIN38560C referans modeliyle karşılaştırılmıştır.

Şirket içi test sonuçlarına göre; AB 2019/2017 yönetmeliğinde A enerji sınıfı limiti için belirlenen 31,9 enerji verimliliği indeks limit değerine kıyasla, 15,95 enerji verimliliği indeksiyle %50 daha verimlidir

Şirket içi test sonuçlarına göre; su gücü yüzdesi, PowerClean Pro seçeneğinin devreye alındığı ve alınmadığı durumları karşılaştırılarak hesaplanmıştır.

Şirket içi test raporuna göre; TargetDry teknolojisine sahip bulaşık makineleri, aynı kapasitede (16 kişilik yükleme) TargetDry teknolojisi bulunmayan standart kazanlı bulaşık makineleriyle karşılaştırılmıştır.