Beko’dan Hatay Kadın Voleybol Takımı’na anlamlı destek

Kadınların eğitimden iş hayatına, girişimcilikten spora uzanan yolculuklarında ortaya koydukları kararlı adımları uzun yıllardır destekleyen Avrupa’nın lider beyaz eşya markası Beko, şimdi ise bu desteğini voleybol ile Hatay’a taşıyor. Beko, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü “Kadının İşi, Gücü” projesiyle, mesleklerdeki cinsiyet kalıplarını kırarak erkek egemen bayi ekosisteminde dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Bu proje ile kadın girişimcilere özel avantajlar sunarak bayi olmaları ve ticari hayata daha kolay adım atmaları için destek oluyor. Kadınların ticaretin, üretimin ve girişimciliğin merkezinde yer alabileceğini göstermek; iş dünyasındaki potansiyellerini görünür kılmak için çalışıyor. Kadınların hayatın her alanında karar verici, lider ve rol model olarak var olmalarına destek verme misyonuyla yürüttüğü bu proje, Beko’nun toplumsal dönüşüm vizyonunun da güçlü bir yansıması. Beko, aynı vizyonu spor alanına da taşıyarak kadınların sahalarda da başarılarıyla öne çıkabilmelerine katkı sağlıyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na sürdürdüğü destekten sonra şimdi de voleybol sahalarında kadınların kalıpları kırmasına eşlik ediyor.

"Kadının İşi Gücü projesiyle, ksdınlarayeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz"

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sporun birleştirici ve ilham verici gücü, tıpkı eğitim ve iş hayatı gibi, kadınların kendilerini gerçekleştirmelerine ve toplumda daha güçlü var olmalarına alan açıyor. Biz de Beko olarak, kadınların iş hayatında, girişimcilikte ve sporda gösterdikleri azmi desteklemeyi en öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda ‘Kadının İşi Gücü’ projesiyle, kadınların cesaretle attıkları adımları daha görünür kılmayı, başarı hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve onlara yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz. Toplumda mesleklerle ilgili cinsiyet kalıplarını, ön yargıları kırmayı; kadınları her alanda çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hatay Kadın Voleybol Takımı’nın, deprem sonrası sergilediği kararlılık ve yeniden ayağa kalkma iradesi, bu projenin ruhunu birebir yansıtıyor. Beko olarak, Hataylı kız çocuklarının hayallerine dokunmalarına ve umutlarını gerçeğe dönüştürmelerine vesile olabiliyorsak, bu bizim için yalnızca bir sponsorluk değil, topluma karşı en değerli sorumluluklarımızdan biridir. Deprem Hatay’da büyük yaralar açtı belki ama Hataylı gençler umudunu hiç kaybetmedi. Bu nedenle biz de Hataylı sporcuların, umudu sporda bulan, sporda bir gelecek gören genç kızların ve yaralarını sporla saran, sporla iyileşen güçlü kadın sporcuların umuduna ortak olmak istedik. Bugün sahada aldıkları her sayının aynı zamanda kaybettikleri takım arkadaşlarının anısını yaşatmak olduğunu bilen ve bu inançla oynayan Hatay Kadın Voleybol Takımı’nın Umut Sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Beko ile arsaVev Hayat Voleybol Spor Kulübü’nün gerçekleştirdiği iş birliği “Umut Sponsorluğu” olarak tanımlanıyor. Marka, takımın sadece forma sponsoru değil, sezon boyunca destekçisi olacak. Bu kapsamda takımın hikayesine ortak olmak, onlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Hatay Merkez Spor Salonu’nda oynanan bu sezonki ilk iç saha maçı için özel bir organizasyon düzenledi. Farklı şehirlerden gelen kadın bayilerin, Koç Holding ve topluluk şirketlerinin AFAD iş birliğinde depremden sonra Hatay’da kurduğu Hatay Umut Kent’teki Spor Okulları’ndan ve TEGV Öğrenim Birimi’nden çocukların ve Gelecek Hayalim Gençlik Merkezi’nden gençlerin katılımı ile yüzlerce seyirci tribünlerde Hataylı sporcuların yanında yer aldı. Bando ve bayrakları ile renkli görüntülere sahne olan maçı arsaVev Hayat Voleybol Spor Kulübü 3-0 kazandı. Beko sezon boyunca çeşitli etkinlik ve destekler ile takımı desteklemeye devam edecek.