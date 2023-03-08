Bella Maison, depremzede kadınlar için KEDV’a bağışta bulundu

Depremlerden etkilenen 10 ilde 78 kadın kooperatifiyle ve yüzlerce kadınla çalışmalar yürüten Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), kadınların hayatlarını yeniden kurabilmeleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kampanyayı sürdürülebilir kılmayı hedefleyen Bella Maison, bünyesindeki kadın çalışanlar adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KEDV’a bağışta bulundu. Şirket aynı zamanda tüm mağazalarındaki çerçevelere KEDV bağış sayfasına yönlendiren bir barkod ekledi. Bu sayede Bella Maison mağazalarını ziyaret edenler, çerçeveler içindeki barkodları telefondan okutarak KEDV’e bağışta bulunabilecekler.

Bu kampanya ile birlikte bugünleri birlikte atlatabilmek ve aylarca sürecek olan geleceği hep birlikte inşa etme süreci başlatan Bella Maison, mağazalarına gelen misafirleri sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak bu dayanışmaya güç vermeye davet etti.

“Dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var”

Konuya ilişkin KEDV’adan yapılan açıklamada, “Afetler ve krizlerden en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Kadınların hem acil temel ihtiyaçlarının karşılamaları hem de sonrasında yaşamı yeniden inşa etmeleri için dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verildi.