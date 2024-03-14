Bellona 2023 başarılarını ve büyüme planlarını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre, Bellona, 2023 yılı değerlendirmesini ve 5 yıllık projeksiyonunu paylaştığı bayiler toplantısını gerçekleştirdi.

"İyi Ki Varsın Yanımda" mottosuyla yapılan toplantıda, küresel ekonomik zorluklara rağmen markanın büyüme ve global marka olma vizyonu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bellona Genel Müdürü Cüneyt Ocak, 2023'ü 11 milyar lira ciro ve yüzde 83'lük büyüme ile kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek gelecek dönem artan yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Topkapı Üniversitesi Rektörü Emre Alkin ise global ekonomi ve Türkiye üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından başarı gösteren bayilere plaket takdim edilirken, gala yemeğinde 2024'ün reklam yüzü Karsu sahne aldı.

Bellona, gelecek 5 yıl içinde cirosal açıdan 5 kat büyüme, yurt içinde 888 ve yurtdışında 112 mağaza sayısına ulaşmayı hedefliyor.