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Ben & Jerry's, Unilever’e 'Filistin' davası

Ben & Jerry's, Filistinlilere desteğini engellediği ve bağımsız yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit ettiği gerekçesiyle ana şirketi Unilever’e dava açtı.

Haber Merkezi
AA
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Ben & Jerry's, Unilever’e 'Filistin' davası
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ABD basınında yer alan haberlere göre, dava dilekçesinde Ben & Jerry's'in barış ve insan haklarını desteklemek amacıyla kamuoyuna açıklama yapmaya çalıştığı ancak bu girişimlerin Unilever tarafından engellendiği aktarıldı.

Unilever'in Ben & Jerry's'in ateşkes ve mülteciler için güvenli geçiş çağrısı yapmasını, Gazze'deki sivil ölümlerini protesto eden ABD'li öğrencileri desteklemesini ve ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardıma son verilmesi çağrısında bulunmasını engellediği, bağımsız olan yönetim kurulunu dağıtmak ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı dava açmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Bu durumun Ben & Jerry's'in bağımsız yönetim kurulunun sosyal misyonu hakkında kararlar almasına izin veren anlaşmaları ihlal ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ben & Jerry's'in 2021 yılında "değerleriyle uyuşmadığını" ifade ederek, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ürünlerini satmayı durduracağını açıklaması da Unilever ile arasında gerilime neden olmuştu.

Şirket, 2022'de İsrail'deki işini izni olmadan lisans sahibine satarak satışların devam etmesine izin verdiği için Unilever'i dava etmişti.

Yapılan müzakerelerin ardından taraflar arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşmuş, yapılan anlaşma doğrultusunda Unilever, Ben & Jerry's'in markanın sosyal misyonu ve marka bütünlüğü üzerindeki "birincil sorumluluğuna" saygı göstermeyi kabul etmişti.

Unilever, mart ayında geniş kapsamlı tasarruf planının parçası olarak Ben & Jerry's'i de içeren dondurma işini 2025'in sonuna kadar ayıracağını açıklamıştı.

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