“Benim renkli sınıfım” projesi çocukların hayal gücünü sınıflara taşımaya devam ediyor

Zorlu Tekstil Grubu markalarından TAÇ’ın Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ilebirlikte yürüttüğü “Benim Renkli Sınıfım” projesi, çocukların hayal dünyasını sınıflara taşıyan ilham verici bir dönüşüm hikâyesine imza atmaya devam ediyor. 2018 yılında başlayan ve bugüne kadar birçok şehirde hayata geçirilen proje, bu yıl Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan Toki Şehit Emre Bolat İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi.

Yaratıcı atölyede çocuklar, hayal ettikleri desenleri resmetti

Proje kapsamında okulun ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle özel bir çizim atölyesi düzenlendi. Toplum Gönüllüsü gençlerle birlikte gerçekleştirilen bu yaratıcı atölyede çocuklar, hayal ettikleri desenleri resmetti. Ardından, bu renkli ve özgün çizimler TAÇ’ın üretim tesislerinde perdeye dönüştürüldü.

Ortaya çıkan özel tasarım perdeler, okulun kantini, giriş alanı ve müzik sınıfına asılarak öğrencilerin kendi çizimlerinin yaşam alanlarında yer alması sağlandı. Böylece çocuklar yalnızca resim yapmanın değil, hayallerinin gerçek birer parçaya dönüşmesinin de sevincini yaşadı. Proje yalnızca bu alanlarla sınırlı kalmadı. Okulun tüm sınıf ve odalarına, yani toplam 33 sınıf, 8 idari birim, fen laboratuvarı, kütüphane, koridor başları ve çok amaçlı salona tül perde ve güneşlikler takıldı. Perdeleri yenilenen bu alanlar, daha ferah ve ilham verici bir eğitim atmosferi yaratılmasına katkı sağladı.

“Benim Renkli Sınıfım” projesi 14 şehirde çocukların yaptığı resimleri perdelere taşıdı

Zorlu Tekstil Grubu'nun sürdürülebilir ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımının bir parçası olarak; TAÇ markası ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ortaklığıyla başlattığı “Benim Renkli Sınıfım” projesi şu ana kadar; Mardin, Samsun, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Sivas, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, Kütahya, Van ve Eskişehir olmak üzere toplam 14 şehirde, 49 okulda, binlerce çocuğa ulaşarak çocukların yaptığı resimleri perdelere taşıdı. Çocukların hayal gücünü görünür kılan bu özel proje, her yıl yeni okullarda, yeni hikâyelere renk katmaya devam edecek.