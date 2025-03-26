Benli Geri Dönüşüm, karbonizasyon teknolojileri ile yeşil dönüşüme öncülük ediyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İklim değişikliğiyle mücadele dünya genelinde kritik bir öncelik haline gelirken, karbonizasyon teknolojileri de giderek daha fazla önem kazanıyor. Sanayi ve enerji sektörlerinin düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için yeni politikalar ve finansman mekanizmaları geliştirdiğini belirten Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, bu süreçte, karbon azaltma ve depolama sistemlerine yapılan yatırımların da hız kazandığına dikkat çekerek, özellikle Avrupa Birliği’nin karbon salımını azaltmak amacıyla milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak yeşil sanayi dönüşümüne öncülük ettiğini söyledi. Karbon azaltımı ve geri dönüşüm teknolojilerinin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını aktaran Benli, “Küresel piyasalarda karbon giderim ve karbon ofset kredilerinin 2025 yılı itibarıyla sanayiye entegre olması, hem ekonomik rekabet gücünü artıracak hem de sürdürülebilir üretim standartlarının yaygınlaşmasını sağlayacak” dedi.

Küresel dönüşüme uyumlu çözümler geliştiriyor

Türkiye’nin köklü geri dönüşüm ve atık yönetimi şirketlerinden biri olan Benli Geri Dönüşüm’ün sürdürülebilir teknolojilere odaklanarak karbonizasyon süreçlerinde etkili çözümler sunduğunu açıklayan Ömer Benli, “Yapay zeka destekli atık ayrıştırma tesisleri, karbon azaltma çözümleri ve entegre geri dönüşüm tesisleriyle dünya çapındaki yeni çevresel düzenlemelere uyum sağlıyoruz. Sadece atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesiyle yetinmeyip, sanayi tesisleri için karbon ayak izini azaltan entegre sistemler de sunuyoruz. Geliştirdiğimiz yeni nesil karbon azaltma teknolojileri, sanayi tesislerinin atmosfere saldığı karbon miktarını en aza indirmeyi hedefliyor. Ayrıca, yapay zeka tabanlı otomasyon sistemleriyle atık yönetiminde yüksek verimlilik sağlayarak geri dönüşüm süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getiriyoruz” diye konuştu.

Geleceğin stratejik alanları karbon azaltma, karbon yakalama ve geri dönüşüm

Dünya genelinde karbon nötr hedeflerine ulaşmak için, özellikle sanayi ve enerji sektörlerinde karbon azaltma, karbon yakalama ve depolama çözümlerine olan ilginin arttığını dile getiren Benli, bu alanda küresel çapta kullanılan teknolojileri Türkiye’de geliştirerek uygulanabilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Karbon azaltma, karbon yakalama ve atık yönetimi teknolojilerini bir araya getirerek, sanayi tesisleri için düşük karbonlu üretim modelleri sunduklarının altını çizen Ömer Benli, sözlerine şöyle devam etti: “Yeşil sanayi dönüşümüne odaklanan yatırımlarla Türkiye’nin döngüsel ekonomi süreçlerine entegrasyonunu hızlandırmayı hedefleyen şirketimiz, uluslararası standartlara uygun projelerle sektördeki dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında, karbon bazlı atıkların geri kazanımı ve enerjiye dönüştürülmesi gibi yenilikçi projeler de öne çıkıyor. Bu projeler sayesinde, sanayi tesislerinin karbon salımını azaltmaları ve atık yönetimini daha verimli hale getirmeleri sağlanıyor.”

Türkiye’de uygulanabilecek karbon yönetimi stratejileri geliştiriyor

Avrupa Birliği'nde karbon emisyonlarının azaltılması için devlet destekli teşvikler ve finansal mekanizmaların devreye alındığını vurgulayan Ömer Benli, “Karbon giderim kredileri ve karbon ofset kredileri, sanayi tesislerinin karbon salımlarını dengelemek için kullanacağı önemli araçlar arasında yer alıyor. Benli Geri Dönüşüm, bu sürece uyum sağlamak amacıyla karbon ticareti ve yeşil finansman mekanizmalarına yönelik araştırmalar yaparak, Türkiye’de uygulanabilecek karbon yönetimi stratejileri geliştiriyor. Sanayi kuruluşlarının karbon ayak izini azaltmalarına yönelik çözümler sunarak, hem çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını hem de ekonomik avantajlar elde etmelerini sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

“Düşük karbonlu üretim modeline geçiş için entegre çözümler sunuyoruz”

Küresel geri dönüşüm standartlarına uyum sağlayarak düşük karbonlu ve sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerine vurgu yapan Ömer Benli, daha temiz, sürdürülebilir ve verimli bir sanayi geleceği için çalıştıklarını söyledi. Karbon azaltma teknolojileri ve geri dönüşüm süreçlerindeki yenilikçi yaklaşımlarıyla sektörde fark yarattıklarının altını çizen Benli, “Döngüsel ekonomiye dayalı yenilikçi projeleriyle Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine liderlik eden Benli Geri Dönüşüm, atık yönetimi, karbon azaltma, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi çözümlerini entegre eden öncü projeleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor. Türkiye’nin düşük karbonlu üretim modeline geçişinde kritik bir rol oynayarak, sanayi kuruluşları ve yatırımcılar için entegre çözümler sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.