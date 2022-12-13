Berkshire Hathaway, Çinli BYD'deki hisselerini sattı

Warren Buffett'ın sahibi olduğu yatırım şirketi Berkshire Hathaway, Hong Kong borsasında işlem gören elektrikli araç üreticisi BYD'nin 1,33 milyon hissesini 267,69 milyon Hong Kong Doları (34,43 milyon USD) karşılığında sattı.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan başvuru sonucu gerçekleşen satışla, Berkshire'ın, BYD H-hisselerindeki payı yüzde 15,07'den yüzde 14,95'e düşmüş oldu.

Berkshire Hathaway, geçtiğimiz kasım ayında da BYD'deki 3,23 milyon hissesini 630,33 milyon Hong Kong Doları'na (80,67 milyon USD) satmıştı.