Berkshire Hathaway’den Delta Air Lines’a 2,65 milyar dolarlık yatırım

Küresel piyasaların yönünü tayin eden dev holding, sermaye piyasası düzenleme kuruluna yansıyan resmi dönem raporlarında stratejik bir rota değişikliğine imza attı. Şirket, 2020 yılındaki küresel pandemi sürecinde seyahat alışkanlıklarının kalıcı olarak değiştiği gerekçesiyle milyarlarca dolarlık tüm havacılık portföyünü satarak sektörden tamamen çekilmişti. Ancak paylaşılan yeni finansal verilere göre kurum, 2,65 milyar dolar tutarında devasa bir bütçeyle Delta Air Lines hissesi satın alarak sektöre güçlü bir dönüş gerçekleştirdi. Yapılan bu hacimli alım, Delta’yı şirketin genel hisse senedi portföyü içerisinde on dördüncü büyük pozisyon haline getirdi.

Yeni liderlik döneminde milyarlık portföy temizliği

Bu dönem, kurumun kurumsal yönetim yapısı ve icra kurulu yapılanması açısından da tarihi bir geçiş dönemine sahne oldu. Şirketin efsanevi liderlik değişiminin ardından dümene geçen yeni yönetim kurulu, ilk tam çeyreklik operasyon periyodunu tamamladı. Yaşanan bu bayrak değişimi ve üst düzey yatırım danışmanlarının gruptan ayrılması, portföyde eski dönemlerden kalan çok sayıda pozisyonun hızlıca kapatılmasını beraberinde getirdi. Yeni kurumsal stratejiler doğrultusunda hareket eden holding, taşınan hisse senedi sayısını kırk ikiden yirmi dokuza düşürerek çok daha odaklı bir bilanço yapısına geçiş yaptı.

Ödeme ağları ve teknoloji devlerine tamamen veda edildi

Yeniden yapılanma sürecinde en radikal tasfiye adımları finansal teknolojiler ve e-ticaret devlerinde atıldı. Şirket, geçmişte milyarlarca dolarlık ağırlığa sahip olan kart ödeme ağları devleri Visa ve Mastercard hisselerinin tamamını satarak bu pozisyonları tamamen tasfiye etti. Benzer şekilde, teknoloji pazarındaki ağırlığı hafifletmek adına Amazon pozisyonunun kalan kısmı ile küresel sağlık ve sigorta brokerliği şirketlerinin hisselerinden de tamamen çıkış sağlandı. Satışlardan elde edilen likiditenin bir kısmı Alphabet ve perakende devi Macy's hisselerine kaydırılırken, şirketin nakit rezervinin 400 milyar dolar sınırına yaklaşması piyasalara temkinli bir mesaj olarak yorumlanıyor.