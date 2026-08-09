Berkshire Hathaway’in faaliyet kârı yüzde 16 arttı

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Berkshire Hathaway'in ikinci çeyrek faaliyet kârı, enerji, demiryolu ve imalat faaliyetlerindeki güçlü performansın sigorta tarafındaki zayıflığı dengelemesiyle yıllık bazda %16 arttı.

Şirketin faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 11,16 milyar dolardan 12,98 milyar dolara yükseldi.

Sonuçlarda öne çıkan gelişme ise CEO Greg Abel'ın, Warren Buffett döneminde biriken rekor nakit rezervini hisse geri alımları ve hisse yatırımlarında kullanmaya başlaması oldu.

Berkshire, ikinci çeyrekte yaklaşık 4,5 milyar dolarlık kendi hissesini geri satın aldı. Yıl başında Buffett'tan CEO'luk görevini devralan Abel yönetimindeki ikinci çeyrekte geri alımlar, ilk çeyrekteki 235 milyon dolara kıyasla keskin şekilde hızlandı. Ancak geri alım tutarı, bilanço öncesindeki bazı piyasa beklentilerinin altında kalmış olabilir.