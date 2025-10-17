  1. Ekonomim
Berrak Dinçtürk, Sanofi'de Avrasya İnsan ve Kültür İş Ortağı oldu

Berrak Dinçtürk Uğrubol, Sanofi’de Avrasya İnsan ve Kültür İş Ortağı (Eurasia People Business Partner, Commercial) rolüne atandı. Uğrubol, yeni görevini İstanbul’da sürdürecek.

Berrak Dinçtürk, Sanofi’de Avrasya İnsan ve Kültür İş Ortağı oldu


Yeni görevinde Berrak Dinçtürk Uğrubol, Sanofi’nin 17 ülkeden oluşan Avrasya Bölgesi’ndeki İnsan ve Kültür stratejilerine yön vererek iş hedeflerinin hayata geçirilmesini destekleyecek ve yüksek performanslı ekiplerin gelişimine katkı sağlayacak. Ayrıca organizasyonel ve kültürel dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlenecek ve bölgesel İnsan ve Kültür liderlik ekibinde yer alacak.

Berrak Dinçtürk Uğrubol kimdir?

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinde çift anadal yaparak tamamlayan Uğrubol, iş hayatına BASF’de İK İş Ortağı olarak başladı ve 2009 yılından bu yana sağlık sektöründe lokal, bölgesel ve global İK rollerinde görev aldı. Sanofi’ye katılmadan önce Abdi İbrahim’de Uluslararası Pazarlar İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Uğrubol, daha öncesinde Astellas’ta Türkiye, Orta Doğu & Afrika ve Global Pazar Erişim   ekiplerinin İnsan Kaynakları Stratejik İş Ortağı idi. Kariyerinin önceki dönemlerinde ise GSK’da Türkiye, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde İnsan Kaynakları liderlik görevlerini üstlenmişti.

