Bersay’da bayrak değişimi

Bersay İletişim Danışmanlığı’nda bayrak değişimi yaşandı. 2019 yılı Haziran ayından bu yana Bersay İletişim Danışmanlığı İcra Kurulu Üyesi ve Kıdemli Danışmanı olarak çalışan Dr. Deniz Saydam Sarıkardaşoğlu, Ajans Başkanlığı görevini Dr. Arın Saydam’dan devraldı.

10 yıldır Bersay İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanlığı’nı yürüten Dr. Arın Saydam ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ve danışmanlık hizmetlerine devam edecek.

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Dr. Deniz Saydam Sarıkardaşoğlu, İngiltere’de Surrey Üniversitesi’nde İletişim ve Uluslararası Pazarlama dalında yüksek lisans yaptı.

Yüksek lisans eğitimi sonrasında Türkiye’ye dönen Saydam, doktorasını Marmara Üniversitesi’nde halkla ilişkiler alanında tamamladı. Profesyonel kariyerine Bersay İletişim Danışmanlığı’nda başladıktan sonra DEVA Holding’de Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı, Deloitte Türkiye’de Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı ve JLL Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü olarak çalıştı.

Dr. Deniz Saydam Sarıkardaşoğlu, Haziran 2019 tarihinden bu yana Bersay İletişim Danışmanlığı’nda Kıdemli Danışman ve İcra Kurulu Üyeliğini sürdürüyordu. Saydam, 1 Ocak 2023 itibarıyla Bersay İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı görevini üstlendi.