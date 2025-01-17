Berteks Tekstil, Heimtextil 2025’te sürdürülebilir çözümleriyle ilgi gördü

Yeşil üretim yolculuğunu hızlandırarak sürdüren, üretim sahalarındaki binalarının çatılarını güneş enerjisi panelleri ile kaplayan Berteks Tekstil, Heimtextil 2025’in sürdürülebilirlikte öne çıkan firmalarından oldu. Akustik kumaşlardan antibakteriyel tekstillere, enerji tasarrufu sağlayan termotex kumaşlardan tekstil tabanlı duvar kağıtlarına kadar geniş ürün yelpazesi ile Berteks, Türkiye Frankfurt Başkonsolosu N. İlknur Akdevelioğlu’nu da standında ağırlayarak dünya çapındaki profesyonel ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Berk Noyan: Heimtextil, tekstilde inovasyon ve iş birliği için önemli bir platform

Fuarın sektör için önemini anlatan Berteks CEO’su Asım Berk Noyan, Heimtextil’in mekân tekstilleri ve tasarım trendleri için dünyanın en önemli etkinliklerinden olduğunu, fuarda inovatif ürünlerini uluslararası pazarlara tanıtma, yenilikçi çözümleri ile dünya çapında sürdürülebilir ve estetik odaklı ürünlerini sunma imkânı yakaladıklarını belirtti.

Uzun ömürlü ve fonksiyonel çözümler

Berteks Tekstil’in fuarda öne çıkan ürünlerinden biri, geri dönüştürülmüş polyester ipliklerle üretilerek çevre dostu olan, ses yutma ve yalıtım özelliklerini aynı anda sağlayan teknik tekstil kumaşlarıydı. Berteks CEO’su Asım Berk Noyan, teknik özellikleri estetik ve kaliteyle buluşturan kumaşlarının iç mekanlarda akustik düzenleme ve enerji tasarrufu sağladığını ifade ederken perdelerden duvar kaplamalarına kadar farklı kullanım alanlarında uzun ömürlü ve fonksiyonel çözümler sunduğunu söyledi.

Sürdürülebilir tekstil

Berteks, tekstil sektöründe çevresel duyarlılığı artırmak için enerji ve su tasarrufu, çevre dostu hammaddeler ve etkili atık yönetimi gibi uygulamalarla sürdürülebilirlik anlayışına öncülük ediyor. Firmanın CEO’su Asım Berk Noyan, doğa ile yaşam alanları arasındaki bağın giderek önem kazandığı günümüzde, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm odaklı çözümleriyle bu bağa katkı sağladıklarını vurgularken firmanın çevreci vizyonunu da ortaya koydu. Üretim alanlarının çatısına kurduğu güneş panelleri ile enerjisinin yüzde 100’ünü güneşten karşılayan Berteks’in çevre dostu yaklaşımları, doğayı koruma ve sektörün geleceğine yönelik sorumlu bir adım atma şeklinde tekstil alanında öne çıkıyor.

Karbon ayak izini sıfırlama hedefi

Berteks Tekstil, karbon ayak izini sıfıra indirme hedefi doğrultusunda üretim süreçlerini sürekli geliştiriyor. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevreci hammadde tercihleri ve etkili atık yönetimi uygulamalarıyla sürdürülebilirlik hedefi ile hareket eden Berteks’in CEO’su Asım Berk Noyan, karbon ayak izini sıfırlama çalışmalarının doğaya ve gelecek nesillere olan sorumluklarının bir parçası olduğunun altını çiziyor.

Global başarı ve gelecek hedefleri

Berteks Tekstil’in ürünleri, halen dünyada beş kıtada 55’ten fazla ülkede kullanılıyor. Heimtextil 2025’te sürdürülebilir tekstil ürünleriyle uluslararası pazardaki etkisini daha da güçlendiren Berteks Tekstil, fuarda gördüğü ilgi ile global tekstil sektöründe güçlü bir oyuncu olarak kalmaya devam edeceğini ispat ediyor.