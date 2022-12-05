Berteks Tekstil kızılötesi sistemlerde, görünmezlik sağlayan kumaş üretti 

Deniz BİLGEN

Savunma sanayi alanında geliştirdiği ürünlere yenisini ekleyen Berteks Tekstil, hedef tespiti, gözlemleme, gece görüşü, güdüm ve takip sistemlerinde kullanılan kızılötesi (infrared) ışınları absorbe ederek IR kamerada gözükmeyecek askeri tekstiller geliştirdi.

Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, ürünleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede rekabet gücünü artıracak, inovatif çözümler sunan projelere odaklandıklarını dile getirdi. Noyan, savunma sanayi alanında yaptıkları Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ve ortaya çıkan ürünleri hakkında yaptığı açıklamada, “Savunma ve havacılık sanayi için paraşüt kumaşlarından elektromanyetik kalkanlama kumaşlarına ve yanmaz kumaşlara kadar birçok inovatif ürün sunuyoruz. En yeni teknolojiye sahip üretim tesislerimizde ürettiğimiz kumaşlar arasında elektromanyetik kalkanlama, termal, paraşüt kumaşları, akustik ve mineral taş içerikli alev almaz kumaşlarımız yer alıyor. Halojen ve fosfor içermeyen, çevre dostu, yüksek mukavemet ve yüksek kimyasal dayanıma sahip alev almaz kumaşlar; iç mekanlarda enerji maliyetlerini düşüren Termotex kumaşlar; MIL C standartlarına uygun, yüksek mukavemetli naylon, isteğe göre su/yağ itici olabilen paraşüt kumaşları üretim kabiliyetine sahibiz” dedi.

Yangın perdesi olarak kullanılıyor

Savunma sanayi sektörüne yönelik geliştirdikleri ürünlerin sivil sektörlerde kullanım alanı bulduğunu kaydeden Noyan, “Yanmaz kumaşlarımız yangın perdesi olarak, yanmazlık istenilen dekorasyon, kaplama malzemesi olarak kullanılabiliyor. Elekromanyetik kalkanlama sağlayan kumaşlar verdiğimiz frekanslardaki elektromanyetik dalgaların kalkanlanması istenilen tüm ortamlar ve uygun materyallerde kullanılabiliyor” dedi.

“Stratejik sektörler için proje üretiyoruz”

Geliştirdikleri ürünler arasında Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak veya tamamen ortadan kaldıracak kumaşlar bulunduğu bilgisini veren Noyan, teknik tekstillerde üretim kabiliyeti çok yüksek bir firma olduklarını vurguladı. Noyan, “Ürünlerimizin satışı Savunma Sanayi Başkanlığınla yapılan SİA (Stratejik İşbirliği Anlaşması) kapsamında. Bu kapsamda yapılan ürün çalışmaları da devam etmekte. Havacılık, savunma sanayi, taşıt sektörüne yönelik mukavemeti yüksek, inovatif kumaşlarda dünya için ciddi bir partneriz. Mukavemeti yüksek, yanmazlık özelliği bulunan, antibakteriyel ve su itici özellikli kumaşlarla stratejik sektörlere önemli projeler üretiyoruz. İç pazarda Türkiye’nin güçlü bir çözüm ortağı olmak en büyük arzumuz” diye konuştu.

Apple ofislerinde ve Avrupa metrolarında ürünlerimiz kullanılıyor

Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, yaklaşık 80 bin metrekarelik alanda kumaş üretiminin tüm aşamalarını bünyesinde gerçekleştirebilen Berteks’in entegre üretim sahasında yaklaşık 1200 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Noyan, “Ev tekstili üretiminin yüzde 85’ini başta Avrupa, Avustralya ve Amerika olmak üzere 5 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz kumaşlar New York'taki Empire State binası ofislerinde, Los Angeles'taki Apple ofislerinde; taşıt tekstilleri Avrupa ve Rusya metrolarında; akustik kumaşlar dünya genelindeki birçok opera salonunda kullanılıyor” dedi.