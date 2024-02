Besa Holding, ‘The Bo Vera’da yeni etap satışına başlıyor

Takip Et

Besa Holding, "The Bo Viera’ projesinde yeni etap satışına başlıyor. Toplamda 300 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen projeyle, Bodrum Gündoğan'da 1.2 kilometrelik sahil şeridi, 76 villa, 234 rezidans ve The Bo Vue Curio Collection by Hilton Hotel'le bölgede yaşam alanı olmayı hedefleniyor.

Yeni etaba özel başlattıkları yüzde 25 peşin 12 aya varan taksit kampanyasıyla projeyi daha erişebilir hale getirdiklerini söyleyen Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, “Bu yatırımda sadece lüks değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamı da ön planda tutuyoruz. Besa olarak, yeni etaba özel olarak başlattığımız bu özel kampanyada hemen tapu sahibi olma imkanı da sunuyoruz. Bu kampanya, yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat barındırıyor. Ödeme koşullarının sektörde yeni bir ivme yaratacağına inanıyorum." dedi.