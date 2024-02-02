Besa Holding’den Gündoğan’a 300 milyon dolarlık yatırım

Ankara merkezli Besa Holding, 50. yaşını yeni bir proje ile taçlandırıyor. Toplamda 300 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen 'The Bo Viera', Bodrum’un Gündoğan mevkisinde 1,2 kilometrelik sahil şeridi, 76 villa, 234 rezidans ve The Bo Vue Curio Collection by Hilton ile bölgenin en prestijli yaşam alanı olmayı hedefliyor. Doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşam konsepti sunan proje, akıllı ev sistemleri ve enerji verimliliği ile geleceğin yaşam standartlarını bugünden deneyimlemeyi amaçlıyor. 2017 yılında inşaatına başlanan ve şu anda oturumun başladığı projenin bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Bodrum’un cennet köşesi Gündoğan mevkisinde 'The Bo Viera' projesini toplamda 300 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirdiklerini belirten Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, "Projemizde, 1,2 kilometrelik sahil şeridi, 76 villa ve 234 rezidans ile toplamda 310 konut yer alıyor. The Bo Vue Curio Collection by Hilton ile de bölgenin en gözde yaşam alanı olmayı hedefliyoruz. Bu yatırımda, sadece lüks değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamı da ön planda tutuyoruz. Akıllı ev sistemleri, enerji verimliliği ve çevre dostu tasarım unsurlarıyla donatılan daireler, geleceğin yaşam standartlarını bugünden deneyimlemeye olanak tanıyor. Bodrum Gündoğan'ın eşsiz doğasına hâkim konumuyla birleşen bu proje, denize sıfır konsepti ve şehrin gürültüsünden uzak huzurlu ve aynı zamanda konfor, estetik ve işlevselliği bir arada sunan prestijli bir yaşam vaat ediyor." dedi.