Beşiktaş'tan 927 milyon liralık hisse satış kararı

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17 Ağustos - 2 Eylül arasında 913 milyon liralık hisse satışı gerçekleştiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Futbol AŞ’deki satışları sürdürüyor. Siyah-Beyazlı kulüpten KAP’a iletilen açıklamada “Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sahip olduğu 392.811.227,000 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul'da satışına ilişkin Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması amacıyla, gerekli başvuru SPK'ya yapılmıştır” denildi.

Gazete Oksijen'in haberine göre satılacak hisse oranı yüzde 8,9’a denk geliyor. 16 Eylül tarihli seanstaki 2,36 liralık kapanış fiyatı üzerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün elden çıkaracağı hisselerin değeri yaklaşık 927 milyon liraya denk geliyor.

Beşiktaş, 17 Ağustos–2 Eylül arasında, yaklaşık değeri 913 milyon lira olan hisse satışı gerçekleştirmiş, Futbol AŞ’deki payını yüzde 68,51’den yüzde 60,12’ye düşürmüştü.

Beşiktaş 15 günde 913 milyon liralık hisse sattı

Bu satışla beraber, 17 Ağustos’tan itibaren gerçekleştirilen hisse satışları toplam 1 milyar 840 milyon liraya ulaşacak, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Futbol AŞ’deki payı ise yüzde 60,12’den yüzde 51,22’ye gerileyecek.