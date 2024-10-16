Besin değerinden zengin gıda seçimi yapabilmek için 5 ipucu...

Dünya Gıda Günü her yıl, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından 16 Ekim’de gerçekleştiriliyor. Bu yıl belirlenen, "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı” teması çerçevesinde besin yoğunluğu ve iyi gıda seçimleri konusuna dikkat çeken Herbalife, besin değerinden zengin gıda seçimleri hakkında önerilerde bulundu.

Sağlıklı gıdaya ilişkin bilgiler veren Herbalife Avrupa ve Afrika’dan Sorumlu, Bilim İşleri Kıdemli Yöneticisi ve Diyetisyen-Beslenme Uzmanı Florencia Braga, “Tükettiğimiz gıdaların formatı, çevresel faktörlerin etkisi ve nüfusun artmaya devam etmesiyle zamanla değişecek. Bu yüzden sadece ne yediğimizi değil, aynı zamanda alabileceği formu da yeniden düşünmek gerekiyor. İhtiyaç duyduğumuz besinleri dengeli oranda tüketiyor muyuz? Eğer tüketemiyorsak, daha iyi bir denge oluşturmak için takviyelere ihtiyacımız var mı? Bugün bu tür soruları dikkate almamız gerekiyor ki gelecekteki nesillere yönelik bir çözüm sunabilelim. Dengeli beslenme tarzına sahip olmak için bütünsel bir yaklaşım benimsemek gerekiyor. Bunun için, her zaman ve her yerde ulaşılabilir olmasa da taze ve doğal gıdaların önemini unutmamak lazım. Ulaştığımız taze gıdaları ise, gıda takviyeleri ve besin değeri yüksek diğer seçeneklerle tamamlamak, makro ve mikro besin dengemizi sağlamamıza yardımcı olabilir." diye konuştu.

Besin yoğunluğunu anlamanın ve besin değerinden zengin gıda seçimleri yapmanın önemine dikkat çeken Braga, bu konudaki beş ipucunu şöyle sıraladı;

1. Bolca renkli sebze ve meyve yiyin

Yemeklerinize çeşitli renklerde sebze ve meyveler ekleyin. Çeşitli renkler, geniş bir vitamin, mineral ve antioksidan yelpazesi aldığınızdan emin olmanızı sağlar.

2. Tam tahılları ve yağsız proteinleri önceliklendirin

Makarna, pirinç, ekmek ve un gibi tahıl bazlı ürünlerin tam tahıllı çeşitleri lif sağlar ve rafine edilmiş emsallerine göre daha fazla vitamin ve mineral içerir. Balık, kümes hayvanları, fasulye ve soya gibi yağsız protein kaynakları, temel besinler açısından zengindir ancak doymuş yağ oranları düşüktür.

3. Su tüketin

Su, fiziksel ve zihinsel performans ve genel sağlık için çok önemlidir. Vücudunuzun, yediğiniz gıdalardaki besinleri etkili bir şekilde kullanmasına ve ihtiyaç duymadığınız kısımlardan kurtulmasına yardımcı olur. Ancak birçok içecek, önemli miktarda şeker gizler ve boş kalori sağlayarak diyetinizin besin yoğunluğunu tehlikeye atar. Günde 8 bardak su içmeyi hedefleyin ve bunu aktivite seviyeniz ve bireysel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Şekersiz içecekler, çay veya aromalı su da bu hesaba dahildir.

4. Her zaman etiketi kontrol edin!

Daha düşük yağ, doymuş yağ, daha yüksek protein ve yüksek lif içeren besinler tüketin. İşlenmiş gıdalardan da korkmayın. Birçok gıda, korunabilmeleri için işleme tabi tutulması gereklidir ve bugün tükettiğimiz çoğu gıda, bir tür işleme tabi tutulmuştur. İşlenmiş bir şey kötü değildir, yeter ki besin açısından yoğun olsun. Herbalife'ın öğün yerine geçen shake'lerini bir örnek olarak ele alalım; bu shake'ler, düzenleyici gerekliliklere uygun olması ve ortalama dengeli bir öğünden almanız gereken tüm besinleri sağlaması için işlemden geçmek zorundadır.

5. Öğün yerine geçen shake, diyetinizdeki boşlukları doldurabilir

Birçoğumuzun giderek yoğunlaşan yaşam tarzlarına sahip olduğu bir dünyada, diyetlerimiz, sağlıklı ve dengeli bir diyet hazırlamak ve tüketmek için daha az zamanımız olması nedeniyle zarar görebilir. İşte burada öğün yerine geçen ürünler önemli bir rol oynayabilir ve bir kişinin dengeli beslenme programındaki besinlerin değerini artırabilir. Öğün yerine geçen shake'ler gibi gıda takviyeleri, geleneksel yemeklerden yeterli dengeyi sağlamada zorluk yaşayanlar için beslenme boşluklarını doldurabilir ve dengeli bir diyete ulaşmada destek olabilir.